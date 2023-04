Los próximos estrenos de series y películas en Prime Video en abril de 2023

Prime Video continúa echando la casa por la ventana con el lanzamiento de otra de sus superproducciones millonarias, esta vez dirigida ni más ni menos que por los hermanos Russo (Vengadores: Endgame), y protagonizada por Richard Madden, Stanley Tucci y Priyanka Chopra. La serie Citadel se transforma así en la gran baza de la plataforma para este mes, en el que también apuesta por el retorno de algunos de sus ficciones más exitosas.

Series

Junto a Citadel, el servicio de streaming de Amazon también contará con los desenlaces de El Internado: Las Cumbres, con su tercera temporada, y la aclamadísima serie La maravillosa Señora Maisel, que comienza a emitir los episodios de su quinta y última temporada.

Por otra parte, el actor Matthew Fox (Perdidos) protagoniza este mes la miniserie Last Light, la oscarizada Rachel Weisz aterriza con Inseparables y la serie española El pueblo abordará una serie de nuevas desventuras.

'El Internado: Las Cumbres' T3 (3 de abril)

'Last Light' (7 de abril)



'La maravillosa Señora Maisel' T5 (14 de abril)



'El Pueblo' T4 (14 de abril)



'Inseparables' (21 de abril)

'Citadel' (28 a de abril)

Películas

En el apartado cinematográfico, este mes destaca el estreno de Hasta los huesos, que adapta la novela de Camille DeAngelis y está protagonizada por Taylor Russell, Timothée Chalamet, Mark Rylance, André Holland y Chloë Sevigny, entre otros. El cineasta Luca Guadagnino (Call me by your name) se sitúa al frente de este romance caníbal, que lograba varios galardones en el festival de Venecia.

En abril también contaremos con el documental Judy Blume Forever, centrado en la célebre autora de novelas para niños y jóvenes adultos estadounidense, quien hizo que millones de lectores se conocieran a sí mismos y a su sexualidad. Una mujer que puso contra las cuerdas la censura contra los libros, abriendo un verdadero debate.

