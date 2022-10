Los próximos estrenos de series y películas en Netflix en noviembre de 2022

En unas semanas en los que los contenidos de terror triunfan en Netflix gracias a Halloween, trayéndonos joyas como la antología El gabinete de las curiosidades de Guillermo del Toro o películas como El abismo del infierno, la plataforma proyecta su programación para noviembre, donde la Navidad comienza a hacer acto de presencia.

Series



El servicio de streaming recupera algunas de sus series insignia con el lanzamiento de las nuevas temporadas de Jóvenes altezas, Manifest, The Crown, Archer, Dead to Me o Élite. Las grandes novedades de este mes llegan con 1899, la nueva serie de ciencia ficción de los creadores de Dark, que nos traslada al terrorífico viaje en barco de los inmigrantes europeos que viajaban a Nueva York; así como la serie Miércoles, la nueva revisión de la historia de la familia Addams, dirigida por Tim Burton y protagonizada por Jenna Ortega.

Jóvenes altezas 2T (1 de noviembre)

Killer Sally: La culturista asesina (2 de noviembre)

Blockbuster (3 de noviembre)

El príncipe dragón 4T (3 de noviembre)

Manifest 4T (4 de noviembre)

El secreto de la familia Greco (4 de noviembre)

The Crown 5T (9 de noviembre)

Los apocalipsis del pasado (11 de noviembre)

Archer 12T (11 de noviembre)

Teletubbies (14 de noviembre)

¡Huye y gana! (15 de noviembre)

Clases de etiqueta (16 de noviembre)

Alguien está mintiendo (16 de noviembre)

Dead to Me 3T (17 de noviembre)

1899 (17 de noviembre)

Pepsi, ¿dónde está mi avión? (17 de noviembre)

Somebody (18 de noviembre)

Élite 6T (18 de noviembre)

Ultrasecretos- Parte 2 (18 de noviembre)

¡La serie de Cuphead! 3T (18 de noviembre)

Miércoles (23 de noviembre)

Blood, Sex & Royalty (23 de noviembre)

El primer amor (24 de noviembre)

Los n.° 1 de Corea (25 de noviembre)

Snack vs. chef (30 de noviembre)

Películas

En el apartado cinematográfico, Millie Bobby Brown vuelve como la hermana de Sherlock Holmes en la segunda entrega de Enola Holmes, que también cuenta con Henry Cavill. Un filme que llega junto a la aclamada interpretación de Florence Pugh en El prodigio, el nuevo filme del oscarizado Sebastián Lelio (Una mujer fantástica), y el retorno de Lindsay Lohan con la comedia romántica Navidad de golpe, donde comparte protagonismo con Chord Overstreet (Glee).

Las bicicletas son para el verano (1 de noviembre)

The Pelayos (1 de noviembre)

Enola Holmes 2 (4 de noviembre)

La industria del orgasmo: La historia de OneTaste (5 de noviembre)

La peli del fútbol (9 de noviembre)

La bala perdida 2 (10 de noviembre)

Navidad de golpe (10 de noviembre)

La captura del enfermero asesino (11 de noviembre)

¿¡Soy lo bastante negro para ti!? (11 de noviembre)

Quédate (11 de noviembre)

Stutz (14 de noviembre)

El prodigio (16 de noviembre)

Navidad contigo (17 de noviembre)

Yo soy Vanessa Guillén (17 de noviembre)

El diario de Noel (24 de noviembre)

Ghislaine Maxwell: Asquerosamente rica (25 de noviembre)

Me llamo Venganza (30 de noviembre)

Un hombre de acción (30 de noviembre)

