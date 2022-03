Los próximos estrenos de series y películas en Netflix en marzo de 2022

Con las resaca del carnaval aún presente, Netflix ha anunciado el listado de series y películas que aterrizarán estas próximas en la plataforma en España. Una serie de ficciones entre las que encontramos el retorno de una de las series más exitosas en la historia del servicio de streaming: Los Bridgerton. No te pierdas todos los estrenos de estas semanas.

Series

Netflix regresa en marzo a algunos de los universos que más alegrías les ha aportado en los últimos años, para lo que ha contado con el retorno de la segundas temporadas de He-Man y los Masters del Universo, Guía astrológica para corazones rotos y Los Bridgerton y la quinta tanda de episodios de The Last Kingdom, entre otras.

Además de estos esperadísimos retornos, la plataforma apuesta por algunas ficciones como la serie de superhéroes Los guardianes de la justicia, el nuevo thriller protagonizado por Toni Collette ¿Sabes quién es? o la patria Érase una vez... pero ya no, que cuenta en su elenco con cantantes y actores como Sebastián Yatra, Mónica Maranillo, Nía Correia, Rossy de Palma y Asier Etxeandia, entre otros.

El peor compañero de piso inimaginable (1 de marzo)

Los guardianes de la justicia (1 de marzo)

Ritmo salvaje (2 de marzo)

He-Man y los Masters del Universo (3 de marzo)

Medianoche en el Pera Palace (3 de marzo)

¿Sabes quién es? (4 de marzo)

Mentiras (4 de marzo)

Más madera (4 de marzo)

Llorar, reír, ganar (8 de marzo)

Patatín y patatón 3T (8 de marzo)

Guía astrológica para corazones rotos 2T (9 de marzo)

Los diarios de Andy Warhol (9 de marzo)

Queer Eye: Alemania (9 de marzo)

Byron Bay: Un pueblo de influencers (9 de marzo)

Érase una vez... pero ya no (9 de marzo)

The Last Kingdom 5T (9 de marzo)

Queen of the South T5 (9 de marzo)

El amor, la vida y un montón de cosas más (10 de marzo)

Kotaro vive solo (10 de marzo)

La vida después de la muerte, con Tyler Henry (11 de marzo)

Fórmula 1: La emoción de un Grand Prix 4T (11 de marzo)

Zenko: La brigada del bien (15 de marzo)

Bad Vegan: Fama, fraudes y fugas (16 de marzo)

Dale Gas (16 de marzo)

Tierra natal (17 de marzo)

Alessandro Cattelan: Una pregunta muy simple (18 de marzo)

Recursos Humanos (18 de marzo)

Humoristas en París (18 de marzo)

¿Es una tarta? (18 de marzo)

Jóvenes, famosos y africanos (18 de marzo)

Humoristas en París (18 de marzo)

Eternamente confusos y deseosos de amor (18 de marzo)

Los Bridgerton 2T (25 de marzo)

Transformers: BotBots (25 de marzo)

Super PupZ (25 de marzo)

Johnny Hallyday: Más allá del rock (29 de marzo)

Películas

Entre los estrenos cinematográficos destaca El proyecto Adam, el filme de ciencia ficción protagonizado por Ryan Reynolds y Zoe Saldana, que cuenta en su dirección con el exitoso Shawn Levy (Free Guy, Noche en el museo). Un mes en el que también podremos ver Perdidos en el Ártico, el nuevo filme de Nikolaj Coster-Waldau (actor célebre por Juego de tronos), y Golpe de suerte, que cuenta con Jason Segel, Lily Collins, Jesse Plemons.

Step Up 2: The Streets (1 de marzo)

Perdidos en el Ártico (2 de marzo)

Piratas - El último tesoro de la corona (2 de marzo)

El paraíso que sobrevive: Un legado familiar (3 de marzo)

American Girl (3 de marzo)

Fin de semana en Croacia (3 de marzo)

El hilo imperceptible (3 de marzo)

La infeliz (4 de marzo)

Nine Men (5 de marzo)

The Man in the Sky (5 de marzo)

Pink String and Sealing Wax (5 de marzo)

Cada minuto cuenta (5 de marzo)

Les poneyttes (5 de marzo)

Las voluntarias (5 de marzo)

Hoffman (5 de marzo)

The Magic Box (5 de marzo)

The Lady with a Lamp (5 de marzo)

Maytime in Mayfair (5 de marzo)

Nowhere to go (5 de marzo)

Inquietudes (5 de marzo)

Chain of Events (5 de marzo)

Réveillon chez Bob (5 de marzo)

The Flying Scotsman (5 de marzo)

Los excursionistas (5 de marzo)

Yo fui el doble de Montgomery (5 de marzo)

Pool of London (5 de marzo)

La chica de los cien millones (5 de marzo)

El testamento del Doctor Cordelier (5 de marzo)

Keep your seats, please (5 de marzo)

Poussiére D'Ange (5 de marzo)

Atraco sorprendente (5 de marzo)

El vuelo del Sphinx (5 de marzo)

Tour Depend des Filles (5 de marzo)

Malevil (5 de marzo)

El deseo en mí (8 de marzo)

Una sombra en mi ojo (9 de marzo)

El proyecto Adam (11 de marzo)

La mirada invisible (11 de marzo)

Docteur Petiot (12 de marzo)

Gigantes de plata (12 de marzo)

Persecución (12 de marzo)

Max & Jeremy (12 de marzo)

Nekrotronic (14 de marzo)

Marilyn tiene los ojos negros (15 de marzo)

Hover (15 de marzo)

Adam by Eve (15 de marzo)

El rescate de Ruby (17 de marzo)

Without Saying Goodbye (18 de marzo)

Hasta que nos volvamos a encontrar (18 de marzo)

Golpe de suerte (18 de marzo)

Cangrejo Negro (18 de marzo)

Efímera como la flor del cerezo (24 de marzo)

800 metros (próximamente)

