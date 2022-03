Los próximos estrenos de series y películas en Amazon Prime Video en marzo de 2022

El catálogo de Amazon Prime Video se amplía este mes de marzo con algunas de las series y las películas más laureadas en los festivales y la temporada de premios de todo el mundo. Unos días que coinciden con el 18 aniversario de los trágicos atentados del 11M, que también colonizan alguno de los lanzamientos nuevos en el streaming.

Series

En el ámbito seriéfilo, Prime Video contará con la continuación de algunas de sus producciones de éxito entre las que encontramos Star Trek: Picard (con un inmenso Patrick Stewart), la creativa Upload, el desenlace de This is Us o el spin-off animado de The Boys, que recibe el nombre de The Boys Presents: Diabolical.

Por su parte, entre las docuseries sobresale El desafío: 11M, que centra el foco en los acontecimientos nunca vistos que rodearon el terrible ataque terrorista del 11 de marzo de 2004 en Madrid, que se cobró la vida de 193 personas y dejó alrededor de 2.000 heridos.

Star Trek: Picard 2T (4 de marzo)

The Boys Presents: Diabolical (4 de marzo)

El desafío: 11M (11 de marzo)

Upload 2T (11 de marzo)

Porno y Helado (11 de marzo)

Operación Marea Negra: la travesía suicida (11 de marzo)

Kevin Can F Himself (13 de marzo)

Moto GP Unlimited (14 de marzo)

This is Us 6T (23 de marzo)

Sainz. Vivir para competir Episodio 6 (25 de marzo)

Películas

El apartado cinematográfico no es menos apetecible con la llegada de Spencer, la delicada historia de Lady Di dirigida por Pablo Larraín. Un filme por el que Kristen Stewart conseguía una nominación al Oscar, así como en los Globos de Oro y Critics Choice Award, después del estreno mundial del filme en el Festival de Venecia.

Por su parte, Paco Plaza estrena también La abuela en Prime Video, después de su desembarco en la cartelera y su paso por San Sebastián y Sitges. Un largometraje que llega a la par que otros blockbusters como Deep Water y Charly's Angels.

Lucy and Desi (4 de marzo)

Irresistible (11 de marzo)

Master (18 de marzo)

Spencer (18 de marzo)

Deep Water (18 de marzo)

La abuela (25 de marzo)

Candyman (27 de marzo)

Charly's Angels (27 de marzo)

