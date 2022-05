Los próximos estrenos de series y películas en Amazon Prime Video en junio de 2022

Estas semanas llega la esperadísima tercera temporada de The Boys, la serie de antihéroes que ha conquistado a los suscriptores de Amazon Prime Video. Una ficción que llega junto a la nueva historia de Fernando de Magallanes y los últimos filmes de Álex de la Iglesia, Roland Emmerich y Ridley Scott.

Series

Más allá de Butcher y Patriota hay que detenerse en la incorporación de Jensen Ackles como Soldier Boy: un superhéroe centenario, inspirado en Capitán América, que tampoco parece tener muy buenas intenciones. Un nuevo personaje que no se lo pondrá nada fácil a los protagonistas de The Boys.

La serie basada en los cómics de Garth Ennis y Darick Robertson, y creada por el showrunner Eric Kripke (Sobrenatural), llega en unas semanas en la que Álvaro Morte (La casa de papel) se situará en el papel del explorador y navegante portugués Fernando de Magallanes, en la miniserie coproducida entre España y EE UU, Sin límites. Unas ficciones que se unirán a las originales Chloe o El verano en que me enamoré, entre otras.

The Boys 3T (3 de junio)

Sin límites (10 de junio)

Fairfax 2T (10 de junio)

El verano en que me enamoré (17 de junio)

Chloe (24 de junio)

The One That Got Away (24 de junio)

Películas

Mientras que el nuevo filme del cineasta bilbaíno Álex de la Iglesia ya está disponible en Prime Video, las producciones de otros cineastas de renombre llegan a la plataforma estas semanas: de Roland Emmerich (Moonfall) a Ridley Scott (La casa Gucci), pasando por Simon Kinberg (Agentes 355) y Walt Becker (Clifford. El gran perro rojo).

Veneciafrenia (ya disponible)

Clifford. El gran perro rojo (3 de junio)

Agentes 355 (8 de junio)

My Fake Boyfriend (17 de junio)

El mundo es vuestro (17 de junio)

Moonfall (24 de junio)

La casa Gucci (26 de junio)

Kajillionaire (26 de junio)

