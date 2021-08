Los hermanos Coen se separan: "Ethan ya no quiere hacer más películas"

Que The Tragedy of Macbeth de Joel Coen es una de las películas más esperadas en lo que queda de año no es ningún secreto. Que se hace raro ver únicamente a Joel al frente de la película, la primera que firma como director en solitario desde Crueldad intolerable, también. Pero, al parecer, el secreto mejor guardado podría ser que ya no volvamos a ver a Joel y su hermano Ethan trabajar juntos.

En una entrevista enmarcada dentro del podcast Score, el compositor Carter Burwell, habitual de películas de los hermanos como Un tipo serio o Valor de ley, hacía saltar todas las alarmas con su afirmación: "Ethan ya no quiere hacer más películas. Parece ser muy feliz con lo que está haciendo ahora y tampoco sé qué va a hacer Joel después de esto", comentaba el músico haciendo alusión a The Tragedy of Macbeth), la primera película de Joel por su cuenta en mucho tiempo.

Pero que no cunda el pánico, esto no significa que vayan a dejar el cine definitivamente, sino simplemente que ahora no quieren hacer películas, tal y como aclara Burwell: "También tienen un montón de guiones que han escrito juntos y que están en varias estanterías. Espero que vuelvan a ellos. He leído algunos de ellos, y son geniales". Pero también advierte: "Todos estamos en una edad en la que no sabemos... podríamos retirarnos. Es un negocio maravillosamente impredecible".

Burwell, que también es el compositor de la propia The Tragedy of Macbeth, la película basada en la obra de Shakespeare y protagonizada por Frances McDormand y Denzel Washington, ya admitió el verano pasado que le era extraño hacer la película sin Ethan después de tantos años y que el director parecía "estar dándole un descanso al cine" para concentrarse en otros proyectos, como obras teatrales.

The Tragedy of Macbeth tiene su premiere mundial en el Festival de Nueva York, que tiene lugar entre el 24 de septiembre y el 10 de octubre. Habrá que ver si coincidiendo con su estreno salen nuevos detalles a la luz y son los propios cineastas los que hablan del tema, porque de momento estas palabras son todo un jarro de agua fría para aquellos fans del dúo autor de obras como Fargo y El gran Lebowski (en las que Ethan solo firmaba como guionista) o A propósito de Llewyn Davis, una de sus mejores películas como dúo en la dirección.

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra Newsletter.