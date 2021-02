'Los ángeles de Charlie' se reúnen: Cameron Diaz sorprende a Drew Barrymore por su cumpleaños

Ya han pasado 21 años desde que Drew Barrymore y Cameron Diaz dieran vida junto a Lucy Liu al trío protagonista de Los ángeles de Charlie (la peli buena) y, en este tiempo, su amistad ha seguido creciendo. Siendo así, no es de extrañar que Diaz haya querido sorprender a Barrymore este lunes por su 46 cumpleaños.

La sorpresa ha tenido lugar durante el programa de la cumpleañera, The Drew Barrymore Show. Aunque, justo antes de que Diaz se uniera el Zoom, su amiga ha adivinado de quién se trataba pues siempre pasan sus cumpleaños juntas. "Normalmente solemos estar juntas", ha contado Cameron: "No hacemos grandes regalos, somos más de la experiencia, así que siempre intentamos ir a algún lado, hacer algo con las chicas y estar juntas. Cocinar, comer, pasarnos la noche despiertas y disfrutar lo máximo posible".

Barrymore, por su parte, ha asegurado que Diaz es una de las pocas personas con las que ha compartido cama: "No me gusta dormir con nadie. No sé por qué, pero me pasa. Si es un amante, obviamente es diferente, pero no con amigos. Dormiré en una bañera, he dormido en una mesa de billar, pero con ella, dios mío. Hemos vivido juntas durante algunas etapas, como compañeras de cuarto. Dormí en una tienda de campaña con fiebre durante una tormenta en la Patagonia chilena. Hemos estado juntas en todas partes".

Durante su charla, también se han referido a un posible revival de Los ángeles de Charlie, algo a lo que el público a reaccionado con clamor. "Estoy contenta de que la gente se sienta así", ha afirmado Barrymore: "Seremos abuelas con tubos internos con Poo Poo [seudónimo con el que se llaman mutuamente], podemos hacer lo que sea mientras estemos juntas. Tengo toda una vida que vivir contigo". A lo que Diaz, que lleva años retirada de la interpretación y ha asegurado no tener intención de volver, ha respondido: "Siempre he dicho: 'Nunca digas nunca'. Siento lo mismo".

Sin embargo, el momento más emocional ha sido cuando se han referido a su amistad. "De verdad, una de las grandes alegrías de mi vida es nuestra amistad", ha afirmado Cameron: "Cuando pienso en ti, literalmente lloro, porque creo que eres muy especial y celebrarte todos los años, es uno de mis momentos favoritos del año". Barrymore no se ha quedado atrás al asegurar que "me has hecho mejor persona toda mi vida. Y me has visto pasar de todo. Feo, bonito, pérdida, vida, nacimiento".

A continuación, puedes ver el reencuentro al completo:

No es la primera vez que las amigas se reúnen en menos de un año. En septiembre de 2020, Diaz, Barrymore y Lucy Liu se reencontraron en un plató de Nueva York por el 20 aniversario de Los ángeles de Charlie. Y, de paso, estrenaron a lo grande el talk show que la Barrymore presenta en CBS.