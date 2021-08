Lisa Joy se planteó presentar el guion de ‘Reminiscence’ a los estudios firmando como un hombre

Hoy día el nombre de Lisa Joy destaca como una de las grandes firmas de la ciencia ficción audiovisual, gracias a su asociación con Jonathan Nolan y al éxito continuado de Westworld. La serie de HBO se halla ahora mismo en el rodaje de su cuarta temporada (suspendido recientemente por el coronavirus), y en algún punto volverá a la televisión constatando el estatus de Joy, pero lo cierto es que esto ha ocurrido tras años en los que la guionista ha tenido que lidiar inevitablemente con el machismo de la industria. Algo que ha recordado para The Independent al hilo del inminente estreno de Reminiscence.

Se trata de su debut como directora: un prometedor thriller de ciencia ficción que protagonizan Hugh Jackman y Rebecca Ferguson. Como era de esperar, Joy también firma el guion, presentándonos a un investigador privado llamado Nick Bannister (Jackman) que guarda una estrecha relación con una tecnología capaz de lograr que sus clientes se refugien en sus deseos más profundos. Es solo una más de las múltiples ideas originales de Joy, que en el pasado se toparon con cierta condescendencia por parte de los ejecutivos e incluso lo tuvieron difícil para que Reminiscence encontrara productores.

“A menudo los estudios me hacían estos ‘cumplidos’, que eran básicamente como ‘es tan único que una mujer sea capaz de escribir a un hombre’” y yo decía ‘¿por qué? ¿Es tan difícil para una mujer imaginar esas elevadas cotas de inteligencia y profundidad?’”, recuerda Joy. Estas reacciones provocaron que se planteara presentar el guion de Reminiscence firmado con seudónimo masculino. “Pensé que me harían más caso si firmaba con un nombre masculino. Al final opté por no hacerlo, pero no cabe duda de que me he encontrado con muchos prejuicios a lo largo de mi carrera”.

Finalmente Warner Bros. se hizo cargo del proyecto de Reminiscence, y el film se estrenará este 20 de agosto tanto en cines como en HBO Max.

