'Lift Me Up' de Rihanna será la canción principal de la BSO de 'Black Panther: Wakanda Forever'

Tras seis años sin publicar un nuevo disco, y dar a luz a su primer hijo, fruto de su relación con el cantante y rapero ASAP Rocky, Rihanna se prepara para volver a lo grande a la primera línea mediática con un álbum que podría publicarse a finales de año. Y, confirmando los rumores, uno de los temas formaría parte de la banda sonora de Black Panther: Wakanda Forever. Es más, incluso se habla de que la próxima película de Marvel podría contener hasta dos canciones de la artista de Barbados.

La canción confirmada es Lift me up y ha sido escrita por la cantante nigeriana Tems (que en la misma banda sonora de Black Panther 2 reversiona el tema No Woman, No Cry de Bob Marley), el oscarizado compositor de la música original Ludwig Göransson, el director de la película, Ryan Coogler, y la misma Rihanna. Según sus autores estaría concebida como un tributo a la vida y obra del fallecido Chadwick Boseman que interpretó a T'Challa en la exitosa primera entrega de 2018.

Y ¿cuándo podremos escucharla? Muy pronto. La misma cantante ha publicado un brevísimo y melódico avance, de apenas 14 segundos, a través de las redes sociales, con un fondo negro, una "R", el título del tema y su nombre acompañados de símbolos del lenguaje wakandiano. Y, una fecha, 10.28.2022 (este viernes 28 de octubre). Mejor pista, imposible.

"Después de hablar con Ryan (Coogler) y escucharle sobre la dirección que llevaría su película y la canción, quise escribir algo que retratara un cálido abrazo a toda la gente que he perdido en mi vida. Intenté imaginar lo que sentiría si pudiera cantarles ahora y expresar cómo les echo de menos", ha explicado al respecto, y por su parte, Tems en declaraciones que recoge Variety.

Black Panther: Wakanda Forever se estrena el 11 de noviembre, también en nuestros cines, y las previsiones de recaudación en su primer fin de semana son espectaculares. Se pronostica que solo en Estados Unidos podría debutar con unos 175 millones de dólares, algo por debajo de los 187 que logró Doctor Strange en el multiverso de la locura, y superando los 144 de Thor: Love and Thunder.

