Léa Seydoux sorprende en Cannes con lo nuevo de Arnaud Desplechin

Desde hace algunos años, el nombre de Léa Seydoux y el del Festival de Cannes están estrechamente ligados. La actriz de La vida de Adele, que ganó la Palma de Oro en 2013, ha sido en los últimos años una de las caras más reconocidas por el Palais, presentando casi siempre alguna película por cada edición.

Desde que compartiera pantalla con Adèle Exarchopoulos, Seydoux ha aparecido en Cannes de distintas maneras: la modelo y diseñadora Loulou de la Falaise en el filme de Bertrand Bonello sobre la vida de Yves Saint Laurent, la líder del insurgente grupo de los Solitarios en Langosta, la hermana pequeña de un escritor atormentado en Solo el fin del mundo de Xavier Dolan o una de las vecinas del oscuro barrio del thriller Roubaix, une lumière.

Ha sido precisamente con el director de este último filme, Arnaud Desplechin, con quien ha vuelto al Festival de Cannes. Lo ha hecho en Tromperie, un drama en torno a un escritor que recuerda sus amores pasados hasta tal punto de plantearse si realmente existieron. De ahí que su tráiler deje más preguntas que respuestas con respecto al personaje de Léa Seydoux, en una versión más misteriosa que nunca.

Más presente que nunca en el festival

Además de Tromperie, la actriz gala está en esta edición del Festival de Cannes por partida múltiple. De hecho, tiene tantas películas este año como las que ha sumado allí desde que presentara La vida de Adéle.

Cuatro films entre los que se encuentran el drama romántico de la ganadora del Oso de Berlín, la cineasta húngara Ildikó Enyedi (The Story of My Wife), la protagonista de lo nuevo de Bruno Dumont (France), La crónica francesa de Wes Anderson y la propia Tromperie de Desplechin. Y eso solo en Cannes, porque no hay que olvidar que la actriz estará ambién en la nueva entrega de James Bond con Sin tiempo para morir.

