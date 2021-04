Laura Pausini canta y se emociona en la pregala de los Oscar 2021 con 'Io sì'

Con el motivo de aligerar la ceremonia de entrega de los Oscar 2021, en la pregala celebrada en Los Ángeles han tenido lugar las actuaciones musicales de los temas nominados. Allí, la cantante Laura Pausini ha emocionado con su interpretación en italiano e inglés de Io sì (Seen), el tema con el que es candidata a la mejor canción original en la 93ª edición de los premios.

La italiana, visiblemente ilusionada, cantó junto a la compositora Diane Warren desde la imponente azotea del Museo de la Academia de Hollywood, un nuevo edificio diseñado por su compatriota Renzo Piano que abrirá sus puertas al público a finales de este verano.

Laura Pausini canta junto a Diane Warren al piano en los #Oscars2021 👑pic.twitter.com/cdXDDUrjk0 — nessuno ci crede, ma Laura Pausini Charts sì (@PausiniCharts) April 25, 2021

Desde que conoció su nominación, Pausini ha vivido este experiencia como un sueño "que nunca imaginó" y un orgullo para su país, ya que el tema candidato es íntegramente en italiano y sirve de banda sonora para La vida por delante, la primera película que Sophia Loren ha protagonizado en casi una década.

"Quiero vivir la experiencia, volar a Los Ángeles y estar ahí", aseguró la artista en una entrevista con Efe desde su residencia en Roma semanas antes de la gala.

Gracias a un protocolo de seguridad diseñado por las autoridades de California, finalmente ha podido viajar a Los Ángeles para reunirse en la ceremonia con el resto de nominados tras cumplir una cuarentena de diez días.

Pausini ha acudido a la gala junto a la compositora Diane Warren, que cuenta con 12 nominaciones a los Óscar a lo largo de su carrera y pidió a la cantante que tradujera e interpretara la canción en italiano.

"Leí el guion y pensé en el tema de ser visto ('Seen') porque sus protagonistas son invisibles a la sociedad pero se ven entre ellos, aunque la película es en italiano y el tema no funcionaba en inglés", explicó Warren durante la pregala.

Pausini, que describió la canción como "un abrazo", recitó la canción en italiano y además grabó versiones en español ("Yo Sí"), portugués ("Eu Sim") y francés ("Moi Si").

El encargo además tuvo un significado muy especial para la cantante, ya que llegó durante los meses de la cuarentena por el coronavirus, que fueron especialmente duros en Italia.

"La invitación de trabajar con Sophia Loren me ha dado aire, porque yo cuando recibí la propuesta no me sentía capaz de cantar, me sentía inútil", afirmó Pausini a Efe durante el estreno de la película, un drama sobre una superviviente del Holocausto que cuida de niños abandonados, dirigido por el hijo de Loren, Edoardo Ponti.

"Imagina cómo me he sentido, imagina para un italiano lo que significa, es una estrella en mi país y en el mundo, pero representa algo más", explicó.

Pausini compite contra las canciones Fight for You, de D'Mile y H.E.R.; Hear My Voice, de Daniel Pemberton; Husavik, de Rickard Göransson, Fat Max Gsus y Savan Kotecha, y Speak Now, de Sam Ashworth y Leslie Odom Jr.

Los cinco candidatos han interpretado sus temas durante una pregala tranquila marcada por una reducida alfombra roja que servía de llegada a un espacio habilitado para los 170 invitados que estarán presencialmente en el evento.