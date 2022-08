Las transformaciones más locas de Chris Hemsworth

Con ese 1,90 de estatura, ese pelazo dorado por el sol australiano y esa pose de surfista guaperas, podría decirse que Chris Hemsworth lo tenía todo para encandilar a las cámaras hollywoodienses. Hasta Chris Evans reconocía ruborizado en una entrevista que su tocayo era el más atractivo en el set de las reuniones vengadoras.

Sin embargo, ha sido su sentido del humor tontorrón y su entrega a la caracterización de personajes lo que lo ha convertido en toda una estrella internacional. En sus 20 años de carrera (debutó en 2002 dando vida al mismísimo Rey Arturo en la serie Guinevere Jones), Hemsworth ha personificado un sinfín de arquetipos. Repasamos sus transformaciones más demenciales en pantalla.

El icónico

Es muy probable que no hayas oído hablar de Guinevere Jones, una ficción australiana que sigue a la reencarnación de la princesa Ginebra y en la que un jovencísimo Chris de 19 años debutaba en la piel del Rey Arturo. Su participación tan solo se alargó dos episodios, pero fue suficientes para verle lucir melenaza pelirroja y, encima, pudo marcar esa casilla imprescindible de "personaje clásico" en el CV de cualquier intérprete.

Hace unos meses, el actor recordaba el look en Instagram, con corona de cartulina clavadita a la del Burger King y guiño a la primera peluca de su vida: "La primera vez que me puse esta preciosa peluca supe que pasaría una de estas dos cosas: me vería obligado a dejar crecer mi pelo y teñírmelo de rojo debido a una masiva petición de fans, o no volvería a trabajar. Ninguna fue cierta".

El guaperas de instituto

'Home and Away' Cinemanía

Como buen australiano, la primera gran oportunidad de Hemsworth llegó en el culebrón Home and Away (2004-2007), en el que daba vida a Kim Hyde, ese hijo de director de instituto con una tensa relación con sus padres y que en sus ratos libres se dedicó a los nobles oficios de socorrista, camarero o entrenador personal.

¿Los 'must have' de su armario? Camisetas con estampados florales y poco más. Aunque la ropa le sobraba a menudo, algo que curiosamente ha sido recurrente en la carrera del actor, el personaje lució el flequillo de los 2000 con admirable dignidad.

El héroe cachas

'Thor' Cinemanía | Photo credit: Zade Rosenthal / M

Aunque Star Trek (2009) lo descubrió en Hollywood, fue Marvel la que lo catapultó con melena rubia platino, capa con hombreras y músculos de dios asgardiano. Thor (2011) está lejos de lo mejor que nos ha regalado el héroe en pantalla, pero fue el comienzo de la 'Hemsworthmanía' que arrastramos.

Analicemos su primera aparición en pantalla: se pasaron al teñirle las cejas, sí, y cierto hermano malintencionado llamado Loki (Tom Hiddleston) le hizo sombra, también. Sin embargo, es inevitable mirar estas fotos y sentir cierto orgullo por lo mucho que ha mejorado el vengador en sus aventuras... y en sus vestimentas. ¡Qué bien le sentó compartir piso con Darryl!

'Fat Thor'

'Vengadores: Endgame' Cinemanía

La versión gorda y fanática del Fortnite de Thor es todo un arquetipo en sí mismo. Si Thor: Ragnarok (2017) le insufló humor y le puso un corte de pelo bastante favorecedor (hasta el parche le quedaba bien con ese peinado), Vengadores: Endgame (2019) nos trajo al Lebowski marvelita. No lo decimos nosotros, lo dice Tony Stark.

Bastante bien lo encontramos en Nuevo Asgard dadas las circunstancias: acababa de perder su reino, a su familia y a sus amigos a manos de Thanos (Josh Brolin), y encima no lo decapitó con su hacha. El 'Lapso' mereció la pena por verle despatarrado en una silla, con gafas de sol y aparente estado comatoso, dando rienda suelta a su maravillosa vis cómica.

El chulazo

'Vacaciones' Cinemanía

En un futuro, cuando hagamos una noticia reivindicando los mejores proyectos de Chris Hemsworth, este filme estará en la lista. Vacaciones (2015) es una de esas road trips destroza-hogares en la que el australiano volvía a dar rienda suelta a la comedia absurda y a lucir músculo (y pene gigante) en la piel de Stone Crandall.

Pero como no todo va a ser quitarse ropa, el personaje también lucia pelo-casco con ondas rubias e inamovibles (ríete tú de la permanente de tu abuela), camisas vaqueras con un par de botones desabrochados y chaleco de ante. Todo a la vez, muy acorde con la moda texana. Normal que Ed Helms se sintiera amenazado ante su sex appeal.

El tontaina buenorro

'Cazafantasmas' Cinemanía

¿Sabéis eso que ha hecho el cine, sobre todo adolescente, de convertir a la patito de feo de turno en cisne con un simple desaparecer de gafapastas? Cojamos a ese patito feo, pongámosle la materia prima de Hemsworth y su adorabilidad intrínseca, y tendremos al secretario paranormal más distraído e irresistible de la gran pantalla.

Puede que Cazafantasmas (2016), la vuelta de tuerca femenina la saga homónima, no fuera un derroche de calidad pasado por ectoplasma, pero Kevin, tontaina y buenorro como era (como diría su ex-cuñada Miley Cyrus, "the best of both worlds"), consiguió que el visionado mereciera la pena. Aunque solo fuera por aquellos posados tocando el saxo.

El aventurero hortera

'Dundee: The Son of a Legend Returns Home' Cinemanía

Hay pocas cosas que enorgullezcan tanto a Chris Hemsworth como su patria, tal vez su familia y su gimnasio online. Lo hemos visto vestido de canguro en el programa de Ellen DeGeneres, fardando de fotos con koalas y quokkas (os deleitamos con ellas al final de estas líneas) y promociona su tierra, por tierra, tabla de surf y aire cada vez que puede.

No es de extrañar que, perfecto embajador como es, se sumara a la campaña de Turismo de Australia en Dundee: The Son of a Legend Returns Home, un corto que homenajeaba a Cocodrilo Dundee. ¿Nuestro detalle favorito en el cuidado outfit de su personaje? Esa plumita perfectamente colocada sobre el ala de su sombrero.

"Una visita fantástica a Friends of the Koala, donde he visto de primera mano el increíble trabajo y el compromiso en la conservación de los koalas, y la preservación y mejora de su hábitat. Una organización sin ánimo de lucro liderada por voluntarios".

"Me he sacado mi primera selfie con un quokka esta semana en Rottnest Island. Estas pequeñas criaturas épicas están por toda la isla pasando el día haciendo sus cosas. Id a verlos".

El engatusador

'Malos tiempos en El Royale' Cinemanía

Es una realidad: no hay director, tampoco Drew Goddard, que pierda la oportunidad de abrir la camisa de Chris Hemsworth. Poco importa el motivo o el lugar; todo vale en aquel hotel del lago Tahoe.

El australiano entrega todo su carisma (y un mostacho que nada tiene que envidiar al de Henry Cavill en Mission: Impossible - Fallout) al líder una secta en Malos tiempos en El Royale (2018). Pese a esas convulsiones en los hombros que él considera baile, hemos de reconocer que nosotros también habríamos sido sus seguidores fieles. Aquí lo tenemos, con bigote y a lo loco:

El villano desquiciado

#MadMaxFuriosa



⚠️ ATENCIÓN ⚠️



Primer VISTAZO a Chris Hemsworth en el rodaje de #Furiosa.



El spin off de #MadMaxFuryRoad se estrenará el 24 de mayo de 2024. pic.twitter.com/eSn66dw5fY — 《Previously FILMS》 (@PreviouslyFilmx) July 4, 2022

Pelirrojo, con barba y melenaza roja, y prótesis nasal. De esta guisa ha sido captado el actor en el set de Furiosa, la precuela de Mad Max: Furia en la carretera, con Anya Taylor-Joy sustituyendo a Charlize Theron y George Miller tras las cámaras. Sí, la película va sobrada de nombres propios.

Los medios norteamericanos señalan que Hemsworth podría dar vida a Immortan Joe antes de convertirse este en el monstruo interpretado por Hugh Keays-Byrne al que conocimos en la película anterior. De momento, y a juzgar por las imágenes, podemos confirmar que su personaje resulta bastante amenazante, y que otra vez presume de pectorales.

El Nominado al BAFTA y al Critics Choice Super Awards Chris Hemsworth en el set de filmación de "Furiosa" (2024).#FilmTwitter #ChrisHemsworth #Furiosa pic.twitter.com/ug6irXUEOx — Ernesto Pastrana (@PastranaTweet) August 23, 2022

Mención especial a...

Hulk Hogan Cinemanía

Entre los próximos proyectos de Hemsworth, se encuentra el esperado biopic sobre el luchador profesional Hulk Hogan. Aunque el proyecto parece haberse estancado, no se nos ocurre nadie mejor que el australiano para lucir los músculos descomunales y ese híbrido entre bigote y barbilla en imposible rubio platino del protagonista.

Si aún no os hemos convencido de las artes camaleónicas del actor (y no hemos tenido que recurrir a la trampa de Throg...), ojito también a su cuenta de Instagram porque a menudo comparte montajes, fiestas de disfraces y hasta looks deceíta.

"Trabajando duro en el taller de Santa. ¡Feliz Navidad a todos!".

"Una pequeña fiesta de los 80 nunca hace daño".

"Mi yo más joven estaría muy decepcionado con mis elecciones superheroicas".

Y para acabar, una foto extra, con el actor vestido de canguro (o de Charmander, aún no lo tenemos claro) junto a Margot Robbie en el programa de Ellen DeGeneres. No podíamos despedirnos sin esta maravillosa transformación:

Chris Hemsworth disfrazado de canguro Cinemanía

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.