15 presentaciones de personajes que no olvidas: las primeras impresiones importan

Podría ser un decir, pero parece bastante cierto que la primera impresión que nos causa una persona es la que permanece. Lo mismo sucede con los personajes de ficción. El momento de su aparición es siempre determinante y abrirá paso a un encuentro de dimensiones épicas o a una coincidencia que pasará sin pena ni gloria. Un momento nunca fortuito y clave para que directores y actores se luzcan.

A continuación, 15 grandes presentaciones de personajes que no dejaron a nadie indiferente:

1. Hans Landa en 'Malditos bastardos'

Cómo aparece: Llega a casa de los LaPadite junto a una pequeña comitiva de militares nazis. El espectador aún no sabe por qué, pero parece que solo el ruido de su motocicleta hace temblar las piernas de esta familia de ganaderos. Enseguida podemos determinar su naturaleza un tanto sádica: el oficial Hans Landa ha venido a hacer honor a su apodo, “el cazador de judíos”, del que se siente muy orgulloso.

Por qué es icónica: Solo teniendo en cuenta los 20 minutos que dura su presentación podemos adivinar la importancia que Tarantino le quiso dar al que es, según él, el mejor villano de su obra. El personaje recuerda al infame Reinhard Heydrich, el Verdugo de Praga, que además Landa nombra en esta primera aparición. La comparación que hace entre judíos y ratas referencia el contenido de las campañas antisemitas de Goebbels, dibuja las dimensiones sociales y morales del nazismo y nos facilita mucho la tarea de odiarle. Su interpretación le valió a Christoph Waltz el Oscar de mejor actor de reparto.

2. Jesús en 'El gran Lebowski'

Cómo aparece: En medio de una partida de bolos, comienza a sonar la rumbera Hotel California, de los Gipsy Kings, y aparece el esperpento Jesús (John Turturro) con su particular vestimenta y aún más particular forma de lanzar y limpiar su bola. Todo es genial en esta entrada, pero lo mejor, siempre, es la cara de Buscemi.

Por qué es icónica: Todos los elementos nos profetizan la aparición de un gran personaje en una auténtica película de culto de los hermanos Coen. Sin embargo, quizás lo mejor de todo es que Jesús se va tal y como ha venido. De cualquier modo, su aparición le supo a poco a millones de espectadores y por eso en 2019 este personaje del universo Coen se ha convertido en protagonista de su propio spin-off, The Jesus Rolls, que ha dirigido el miso Turturro.

3. Trinity en 'Matrix'

Cómo aparece: Cuando los agentes Smith llegan al lugar del crimen y el cuerpo de policía local les dice que todo está bajo control, a ellos falta que les dé la risa. “Sus hombres ya están muertos”. Un segundo después una mujer encuerada está repartiendo piñazos a diestro y siniestro y saltando de un edificio a otro como si nada.

Por qué es icónica: Primer contacto con las gafas, el cuero y las peleas imposibles con saltos mortales que nos dará paso a la trilogía de Matrix y a un universo en el que la realidad es poco más que una cuestión de fe (sobre todo si eres el elegido).

4. El señor Lobo en 'Pulp Fiction'

Cómo aparece: Tras una breve llamada por teléfono el señor Lobo (Harvey Keitel) aparece por la puerta de casa de Jimmie, donde Jules y Vincent han ido a refugiarse con un cadáver en el asiento trasero del coche. Nada más se oye la puerta, se presenta: “Soy el señor Lobo, soluciono problemas”. Tiene un plan. Tiene la experiencia y la calma para resolver situaciones peliagudas, especialmente cuando hay sangre de por medio.

Por qué es icónica: Porque Vincent y Jules están un poco in the shit y él llega, pone calma, se bebe un café y parece que se les haya abierto el cielo. Desde el primer momento nos da confianza. Dice que está a 30 minutos, pero que llegará en 10, y al final llega incluso antes. Tiene las ideas claras, hay que hacer lo justo para quitarse de encima el marrón sin perder demasiado tiempo. No tolerará una palabra más alta que la otra y no teme empaparse en el asunto. Un genio.

5. Alex DeLarge en 'La naranja mecánica'

Cómo aparece: En un largo zoom out, recostado junto a sus drugos y en su bar bar preferido, el psicodélico Moloko. Mientras bebe leche, lanza una de las miradas más emblemáticas de la historia del cine. Mediante voz en off se presenta y deja caer que su pasatiempo favorito es lo que ellos llaman la “ultraviolencia”.

Por qué es icónica: La película abre con un emblemático primer plano de Malcom MacDowell en la que fue apenas la cuarta película en su carrera como actor. De fondo, la versión de The Funeral of Queen Mary en sintetizador es ya bastante siniestra, pero la atmósfera del Moloko, con esas mesas-mujeres con pubis de colores neón, la estética de los protagonistas y las referencias a la violencia nos dejan listos para un poco de ultra-cine.

6. El Joker en 'El caballero oscuro'

Cómo aparece: En medio del robo al banco con el que inicia la película. La maquiavélica mente criminal del Joker ha orquestado todo el golpe y uno a uno los delincuentes se van traicionando según sus órdenes para que el bote se reparta entre menos barbas hasta que solo queda uno, que es -sorpresa- el Joker.

Por qué es icónica: “Creo que todo lo que no te mata, te hace más extraño”. El famoso antagonista no aparece aquí como un simple criminal, es una mente brillante que toma el control desde el terreno de juego. Además, la interpretación que le valió a Heath Ledger un merecido Oscar póstumo a mejor actor y sin duda ha sido una de las interpretaciones favoritas de este personaje para miles de fans.

7. Nate Champion en 'La puerta del cielo'

Cómo aparece: Lo primero que podemos ver de este personaje es su silueta asiendo un rifle dibujada en una sábana y después, a través del agujero que ha hecho de un cañonazo, su espalda alejándose. Deja tras de si un cuerpo ensangrentado y una mujer aterrorizada, pero no parece importarle demasiado. Es un justiciero, pero ¿en beneficio de quién?

Por qué es icónica: Un hermoso western que se ha ganado su puesto como obra de culto, especialmente en su versión más extensa, la que no pasó por las tijeras de la productora United Artists. El personaje de Christopher Walken es quizás el más complejo en esta película que ha quedado para el recuerdo como una de las cintas más injustamente masacradas en la historia del cine.

8. Jack Sparrow en 'Piratas del Caribe'

Cómo aparece: Oteando el horizonte en lo alto del mástil de un barco aparece este pirata con expresión segura. Un segundo después, baja de un salto a la embarcación, que está inundándose, y empieza a achicar agua. Cuando llega al puerto, subido en el ultimo metro de mástil que queda sin sumergir, todo el mundo parece mirarle con una mezcla de asombro y extrañeza, el sentimiento que va a despertar siempre el Capitán Jack Sparrow.

Por qué es icónica: De un vistazo y con mucho humor nos muestra el carácter del personaje, que pasa de la grandiosidad a la ridiculez en cuestión de segundos. Es una presentación perfecta que sintetiza muy bien qué podemos esperar de este pirata.

9. Anton Chigurh en 'No es país para viejos'

Cómo aparece: Sentado en una comisaría mientras el policía que le ha detenido realiza una llamada. En cuestión de segundos consigue soltarse y ahogarle con un cable en una escena dominada por la logradísima actuación de Javier Bardem durante el forcejeo. Poco después vemos cómo este personaje continúa su camino acompañado por una peculiar arma, una pistola de perno cautivo.

Por qué es icónica: Se trata de uno de los villanos más espeluznantes con una interpretación magnífica de Javier Bardem que le valió un Oscar a mejor actor de reparto. Mientras una voz en off la del sheriff Ed Tom Bell (Tommy Lee Jones) narra cómo los tiempos han cambiado trayendo consigo una escalada de violencia, aparece este personaje que nos va a probar que tiene mucha razón.

10. Hannibal Lecter en 'El silencio de los corderos'

Cómo aparece: El prodigio de Hannibal Lecter ya se nos presenta un rato antes de que aparezca por primera vez en pantalla a través de las conversaciones que el resto de personajes tienen a cerca de él. Sabemos que es un monstruo y un sádico, un psicótico al que retienen con correas y bozal. El golpe de impacto viene cuando tenemos la oportunidad de verle por primera vez y lo que nos encontramos es a un refinado ex psiquiatra con un don para el arte y la manipulación.

Por qué es icónica: Hannibal es recordado como uno de los personajes más ilustres y brillantes del género con una impresionante puesta en escena del gran Anthony Hopkins, Oscar a mejor actor por este papel. El desarrollo de la trama en paralelo a las conversaciones que mantiene con Clarice – una Jodie Foster también ganadora de un Oscar a mejor actriz- lo posicionan como el genio capaz de orquestar un desenlace a su medida, incluso con bozal.

11. Jerife Alí en 'Lawrence de Arabia'

Cómo aparece: Montado a caballo, primero es una mancha negra y vibrante en el desierto. Tarda dos minutos en llegar y, aunque no sabemos de quién se trata, su presencia no parece de buen augurio para el tembloroso guía que acompaña a Lawrence.

Por qué es icónico: No solo es una película de las más icónicas de la historia del cine, esta aparición conjuga un poco de suspense, un poco de humor y también acción. Grabada con una lente especial de 482mm de Panavision creada específicamente para filmar esta entrada, el plano es un lugar común para los cinéfilos, reconocida referencia a la entrada de Ethan Edwards en Centauros del desierto, del virtuoso John Ford.

12. O-Ren Ishii en 'Kill Bill'

Cómo aparece: Cuando Beatrix Kiddo decide ir a por su siguiente víctima, O-Ren Ishii, la historia de esta asesina aparece narrada en forma de anime. Nos muestra la historia de la pequeña O-ren, que busca venganza por el asesinato de sus padres y de paso, llega a convertirse en la jefa de los bajos fondos de Tokio.

Por qué es icónica: Es una historia de venganza dentro de otra. El anime, dirigido por Kazuto Nakazawa, produce una ruptura con el resto del film a nivel estético y nos regala grandes dosis de violencia para no olvidar.

13. Patrick Bateman en 'American Psycho'

Cómo aparece: Patrick Bateman (Christian Bale) se muestra al mundo por primera vez a través de su rutina de belleza, haciendo un repaso de una serie de cremas y otros productos que utiliza en su cuidado diario, mientras le seguimos por su lujoso piso de Manhattan.

Por qué es icónica: Con esta presentación, la directora, Mary Harron, muestra de una forma muy sencilla pero efectiva la esencia obsesiva, egocéntrica y narcisista de un psicópata obsesionado con la perfección y el control.

14. Sargento de artillería Hartman en 'La chaqueta metálica'

Cómo aparece: Después de una sesión de peluquería en la que veremos a los que serán los protagonistas de esta historia, aparece inmediatamente el sargento Hartman gritando, escupiendo y vejando a todos los reclutas con una violencia verbal que es tan cruel como magnífica.

Por qué es icónica: Las frases vejatorias y canciones inapropiadas del sargento Hartman son ya patrimonio cultural y macarra. Se dice que, durante el rodaje, el actor y militar Ronald Lee Ermey comía siempre a parte y jamás estableció contacto con el resto del reparto para infundir en sus encuentros el mismo respeto -y un poco de miedo- y que todas sus escenas resultaran realistas.

15. T-Rex en 'Parque Jurásico'

Cómo aparece: Mientras los visitantes de Parque Jurásico están detenidos bajo un torrente de lluvia, comienza a sentirse un temblor que se nos muestra a través de las hondas en un vaso de agua apoyado sobre el salpicadero. Un momento después caen los restos desmembrados de una cabra sobre el coche, y finalmente, el temido dinosaurio hace acto de presencia.

Por qué es icónica: No es un secreto que Spielberg es un maestro cuando se trata de introducir a sus personajes, incluidos los no humanos. En concreto, uno de los métodos que le gusta utilizar es el de la presentación a través de la acción – en lugar de mostrar al personaje- , en este caso, la acción de desmembrar a un animal y el temblor que causan los pasos del T-Rex. ¡Maestro!