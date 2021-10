La tercera entrega de ‘Un lugar tranquilo’ se queda sin director

Durante una década, el nombre de Jeff Nichols se ha colado entre los directores más prometedores del cine independiente, siendo inevitable que terminara encabezando una superproducción de Hollywood. Con títulos a sus espaldas como Take Shelter, Mud, Loving o Midnight Special, pareció que finalmente sería la saga de Un lugar tranquilo la que auspiciaría su irrupción en el cine popular. Y no era un mal vehículo: como autor a Nichols le interesa bastante la paranoia y ha coqueteado alguna que otra vez con la ciencia ficción, ingredientes centrales de la saga que inaugurara John Krasinski. De ahí que fuera tan adecuado su nombramiento como director para la tercera parte de Un lugar tranquilo.

Eso sí, desde Paramount se apresuraron en aclarar que este proyecto no era una continuación al uso de Un lugar tranquilo: Parte II (estrenada con gran éxito tras muchos retrasos ocasionados por la crisis del COVID-19), sino que más bien era un spin-off donde ni siquiera estaba garantizada la aparición de Krasinski y Emily Blunt como el matrimonio Abbot. En cualquier caso, Nichols no será finalmente el responsable de esta película: Deadline acaba de confirmar que Nichols se ha desvinculado amistosamente del proyecto, manteniendo la buena relación con Paramount tal y como denota que siga vinculado al estudio con otra película de ciencia ficción.

Mientras Nichols sigue labrándose una carrera como director alejado de franquicias, Paramount ha emprendido velozmente la búsqueda de un sustituto para el firmante de Take Shelter. Los sendos éxitos de Un lugar tranquilo y Un lugar tranquilo: Parte II convierten este misterioso spin-off en un asunto de máxima prioridad, y la major tiene intención de que este, contando una historia ambientada en el mismo mundo arrasado que las dos películas anteriores, pueda cimentar todo un universo cinematográfico. Tan férreo es este propósito que la película ahora mismo no tiene director, pero sí fecha de estreno: 31 de marzo de 2023. Está por ver si la marcha de Nichols no provoca un aplazamiento.

