La película de ‘La rueda del tiempo’ ficha a un guionista de ‘Thor’

Amazon tiene con El señor de los anillos un gran desafío entre manos: no solo equipararse al fenómeno de la trilogía de Peter Jackson, sino también hacerlo desde unas coordenadas narrativas bastante desconocidas para el gran público, distanciándose de la célebre Guerra del Anillo. Por si fuera poco, no es el único gran proyecto de fantasía épica en el que trabaja la plataforma, pues desde 2018 viene desarrollando junto a Sony una adaptación seriada de La rueda del tiempo de Robert Jordan: monumental saga de 14 volúmenes que fue concluida por Brandon Sanderson una vez Jordan falleció en 2007.

La serie se estrena este mismo año con el protagonismo de Rosamund Pike o Kae Alexander, pero la compañía ya se ha planteado la posibilidad de que una saga de películas enriquezca el formato: una trilogía que daría comienzo con Age of Legends. Este primer film se centraría en la historia de la Torre Blanca, un cuerpo de mujeres gobernantes que hace frente a una turba de hombres dementes recurriendo al Poder Único. Age of Legends, según recoge Collider, sí que tiene un guionista vinculado, y este no es otro que Zack Stentz: responsable del libreto de X-Men: Primera generación o del primer Thor.

“He sido fan de la obra de Robert Jordan durante muchos años”, ha declarado Stentz, para a continuación aclarar por qué le interesa que Age of Legends oficie de precuela para La rueda del tiempo. “Son especialmente las alusiones a los orígenes de la Rueda del Tiempo lo que siempre me ha parecido más interesante”. Por lo pronto parece que la película no anda muy avanzada, aunque esperemos que la cosa cambie mientras nos vamos preparando para el estreno de El señor de los anillos y, presumiblemente, empieza una nueva edad de oro para la fantasía épica.

La serie de La rueda del tiempo, por cierto, ya ha sido renovada por una segunda temporada antes siquiera de que Amazon estrene la primera.

