La nueva película de Alejandro G. Iñárritu se titula ‘Bardo’ y ya ha terminado de rodarse

Ha pasado ya más de un lustro desde que Alejandro González Iñárritu culminara una inaudita racha de victorias con Birdman y El renacido, que se saldó con dos Oscar consecutivos a Mejor director. No era extraño que tras esta sucesión de films el cineasta mexicano decidiera darse un descanso, y en los años que han pasado desde entonces solo ha vuelto puntualmente a la actualidad cuando presentó en el Festival de Cannes Carne y arena, una instalación virtual que le hizo obtener a posteriori un Oscar especial. No cabe duda de que la Academia de Hollywood adora a Iñárritu, de ahí que todas las miradas estén concentradas en su esperado nuevo film, que empezó a rodar hace algunos meses.

Ahora, medios como IndieWire se hacen eco de que la producción ha terminado, y que el título definitivo de la película (luego ser originalmente Limbo) es Bardo (or a False Chronicle of a Handful of Truths). Tras Birdman (que se subtitulaba O la inesperada virtud de la ignorancia), Iñárritu ha retomado los altisonantes títulos entre paréntesis, con algo que podríamos traducir como “O la falsa crónica de un puñado de verdades”. Más allá de los proverbiales delirios grandilocuentes, lo interesante de Bardo es que ha motivado que Iñárritu vuelva a rodar en su México natal por primera vez desde que diera inicio por todo lo alto su carrera con Amores perros. Concretamente, ha rodado utilizando Ciudad de México como localización principal.

Bardo está protagonizada por Daniel Giménez Cacho, intérprete que ha trabajado anteriormente con autores tan señeros como Pedro Almodóvar, Lucrecia Martel o Apichatpong Weerasethakul. Según podemos leer en su escueta sinopsis, se trata de “una comedia nostálgica ambientada en un viaje épico”. Cacho encarnaría a un reputado periodista y documentalista mexicano que “regresa a su país natal enfrentándose a su identidad, a las relaciones familiares, a la locura de sus recuerdos, así como al pasado y a la nueva realidad de su país”, dando pie a “una crónica de incertidumbres”. Todo apunta, por tanto, a que tras sus aproximaciones al extranjero ahora Iñárritu quiere abordar la realidad de su propio país.

Y lo está haciendo en la mejor compañía. Bardo viene coescrita por Nicolás Giacobone (colaborador habitual con quien escribió Biutiful y Birdman) y la dirección de fotografía corre a cuenta de Dharius Khondji sustituyendo a Rodrigo Pireto y Emmanuel Lubezki, con quienes ha trabajado en el pasado. El nuevo film de Iñárritu aún carece de fecha de estreno, pero llegue cuando llegue es muy probable que forme parte de la carrera de premios correspondiente.

