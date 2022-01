"La mejor película desde la original, una digna sucesora de Wes Craven": las primeras críticas alaban la nueva 'Scream'

Parecía un día tranquilo hasta que sonó el teléfono. Parecía que podía ser Ghostface quien estuviese al otro lado, pero no, no ha llegado el asesino enmascarado aún, sino las críticas de Scream, la nueva entrega de la mítica saga de terror que promete dar un giro aún más meta.

El filme llega a los cines españoles este mismo viernes 14 de enero y se presenta como una de las primeras grandes películas de este recién estrenado 2022. Aunque el mes de Halloween quede lejano aún, nada mejor que empezar el año con una buena ración de terror. Y es que según apuntan las primeras críticas, parece estamos ante la mejor entrega de la saga después de la original, Scream de Wes Craven (1996).

Al menos, eso es lo que empieza afirmando la crítica Grace Randolph en Beyond the Trailer: "La mejor entrega desde la original. Un giro muy inteligente en el tercer acto enorgullece a esta metafranquicia, y David Arquette hace un gran trabajo. Ghostface sigue siendo un icono". En esa línea va la crítica de Digital Spy: "Puede que no alcance del todo a la altura de la primera, pero sin duda vuelve a capturar el espíritu del clásico de Wes Craven y su estupenda combinación de terror y humor". "Digna sucesora de la corona de Craven, Scream se afirma como un respetuoso retroceso y un dinámico cambio, lo que la convierte en la película perfecta para unir a los fans del terror de todas las generaciones" añaden en THN.

Melissa Barrera, en un momento de Scream (Paramount)

Por otro lado, buena parte de los halagos han ido dirigidos a Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, los miembros del grupo Radio Silence encargados de dirigir esta nueva entrega tras Noche de bodas. "Bettinelli-Olpin y Gillet entienden claramente la necesidad de ofrecer tensión, gore y sustos directos junto con las referencias inteligentes. En este aspecto, Scream cumple con creces", comenta James Mottram, mientras que el medio Daily Dead secunda esta idea: "Creo que lo que los directores Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett han conseguido crear con esta nueva entrega en la franquicia de Scream no sólo me ha emocionado como fan, sino que creo que también habría hecho que Wes Craven se sintiera muy orgulloso".

La nueva Scream no solo recupera algunas de sus caras más conocidas como David Arquette, Courteney Cox o por supuesto Neve Campbell como Sidney Prescott, sino que incorpora nuevos y jóvenes rostros: Jack Quaid (The Boys), Melissa Barrera (En un barrio de Nueva York) o Dylan Minnette (Por trece razones) serán algunos de los nuevos personajes y también sospechosos de ocultarse tras la identidad de Ghostface.

Por poner una nota negativa, hay quien señala que Scream está demasiado preocupada por homenajear la saga y ser meta que se olvida de lo más importante en una película de terror: infundir miedo. "Recurre a la original para inspirarse, pero es demasiado indulgente con sus ocurrencias autorreferenciales, hasta el punto de que disminuyen el miedo que genera" comentan desde The Hollywood Reporter, de manera muy similar al New York Post: "Aunque lanza referencias a las películas anteriores y celebra el género slasher, se olvida de lo más importante: que la original era más terrorífica".

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra Newsletter.