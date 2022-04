La madre de Chris Rock reacciona al bofetón: “Cuando pegas a mi hijo, me pegas a mí”

Ha pasado cerca de un mes desde el bofetón que Will Smith le propinó a Chris Rock en plena gala de los Oscar. El chiste que el humorista le dedicó al físico de Jada Pinkett Smith motivó que el actor de El método de Williams subiera al escenario para agredirle, regresando después para recoger su Oscar a Mejor actor con un discurso muy incómodo. Según concluyó la ceremonia las consecuencias no se han hecho esperar, y luego de que Smith se disculpara y renunciara a su puesto en la Academia de Hollywood, este mismo organismo ha resuelto vetar la presencia de Smith durante los próximos diez años en sus eventos, aunque esto no impida que pueda volver a ser nominado al Oscar. Aun cuando estas medidas parecen determinantes, la situación está lejos de apaciguarse.

Y es que aún hay personas vinculadas al suceso con cosas que decir. Como la madre de Chris Rock, que ha hablado con WIS en exclusiva. Rose Rock es escritora y oradora motivacional, y revela que estos días su hijo está bien pero “aún procesando lo ocurrido”. “Le dije a alguien que, cuando Will abofeteó a Chris, nos abofeteó a todos pero especialmente a mí. Cuando pegas a mi hijo, me pegas a mí”, asegura con animosidad. “No tengo ni idea de qué decir a eso salvo ‘¿en qué demonios pensabas?’. Porque solo fue una bofetada pero podían haber pasado muchas cosas. Chris podría haberse caído. Podría haber terminado todo con gente esposada. No lo sabes. Reaccionaste a una mirada de tu mujer, y subiste, y le alegraste el día porque se quedó boquiabierta de risa cuando pasó”.

Ante el veto a Smith durante diez años en los eventos de la Academia, Rock responde con sorna: “¿Qué se supone que significa? No es que vayas todos los años”. Por lo demás no cree que el organismo deba quitarle el Oscar ganado por El método Williams, y asegura estar “muy orgullosa” de la reacción de su hijo, que mantuvo la compostura luego de ser golpeado por Smith. En otro orden de cosas, la disculpa que Smith le dirigió al humorista poco después de la gala le parece insuficiente, en línea a lo que piensa su otro hijo, Kenny Rock. “Me siento muy mal porque nunca se disculpó. Su gente escribió un artículo y dijo ‘me disculpo con Chris Rock’, pero algo así es personal. Hay que tender la mano”.

