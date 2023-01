La historia real detrás de ‘Perro perdido’, el entrañable filme de Netflix

En 1998, Fielding Marshall perdió a Gonker, un Golden retriever que adoptó después de perder a su hija y ser abandonado por su novia, por lo que contaba con un gran simbolismo. Pero, en un paseo por los Apalaches, situados entre EE UU y Canadá, el canino se perdió. Este hecho provocó el desasosiego en su dueño, quien sabía que el perro no aguantaría mucho solo, ya que poseía la enfermedad de Addison, cuyo tratamiento suponía inyecciones cada 30 días para su supervivencia.

Esta historia real sería narrada en el libro Dog Gone: A Lost Pet's Extraordinary Journey and the Family Who Brought Him Home (Perro perdido: El viaje extraordinario de una mascota perdida y la familia que lo trajo a casa), una obra escrita por Pauls Toutonghi, el cuñado de Marshall. El relato en el que ahora también se ha inspirado el cineasta Stephen Herek, con la película de Netflix Perro perdido.

En Perro perdido, el perro protagonista posee la misma enfermedad que el canino perdido de Fielding, aunque la historia del hijo resulta algo diferente a la original, pero mantiene el espíritu de la familia en su búsqueda. En la historia verdadera, la madre de Fielding instaló un centro de mando en su casa, con un mapa de búsqueda detallado y llamadas constantes a hospitales de animales, comisarías y periódicos.

La desaparición de Gonker durante 15 días

Mientras tanto, Marshall y su padre buscaron desesperadamente al canino por todos los lugares posibles e incluso aparecieron en los medios de comunicación. Tendrían que pasar 15 días para que una llamada producida a las dos de la mañana lo cambiara todo. La matriarca de la familia recibía un aviso de las autoridades que informaban de que Gonker había sido visto comiendo de la basura en una estación de esquí, que se situaba a unas 111 millas de distancia (unos 178 kilómetros).

Marshall condujo rápidamente en la búsqueda de Gonker y finalmente se dio el tan ansiado reencuentro. El perro se encontraba en buen estado, pese a pequeños rasguños en sus patas por el terreno e incluso había ganado peso. Ambos convivieron junto hasta la muerte del perro a los 11 años de edad, tras la cual Fielding se mudó a Chile, donde conoció a su esposa y tuvo dos hijos, quienes, por supuesto, contarían con un nuevo perro.

Ahora, Rob Lowe (El ala oeste de la Casa Blanca), Kimberly Williams-Paisley (El padre de la novia) y John Berchtold (Gaslit) protagonizan esta historia en Perro perdido de Netflix, que pronto se convertía en una de las películas más vistas en la plataforma.

