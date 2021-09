La gente no puede dejar de hablar del nuevo corte de pelo de Mario Casas

A sus 35 años, Mario Casas puede presumir de tener una de las carreras más prolíficas y variadas dentro del cine y la televisión española. Y eso que, hace una década, tras el éxito de la saga Tres metros sobre el cielo y su paso por series como Los hombres de Paco o El barco, parecía predestinado a ser el eterno ídolo adolescente.

Ese ídolo que forraba carpetas se ha convertido en uno de los actores más reconocidos de la industria española, alzándose en marzo con su primer Goya por No matarás. Tras verlo en El inocente, el thriller de Oriol Paulo para Netflix, el actor se ha tomado un merecido descanso este verano y ahora se encuentra con su familia en República Dominicana, desde donde ha sorprendido a sus seguidores con su nuevo corte de pelo.

Como vemos en la imagen, Casas se ha recogido el pelo en trencitas. Las reacciones en redes no se han hecho esperar, entre ellas las de su hermana Sheila Casas, que ha comentado lo siguiente: "¿Oye muchacho no será usted de República Dominicana no?".

Lo que está claro es que el actor se lo está pasando de maravilla tras varios años sin parar de trabajar. Y es que pocos intérpretes pueden fardar como él de haber sabido reinventarse y eludir encasillamientos encadenando proyectos que van desde la comedia made in Álex de la Iglesia (Las brujas de Zugarramurdi, El bar) hasta el drama puro (Ismael, Los 33: una historia de esperanza), pasando por el romance épico (Palmeras en la nieve) o filmes extremadamente exigentes físicamente (Bajo la piel de lobo, El fotógrafo de Mauthausen), solo por citar algunos ejemplos. ¿Con qué nos sorprenderá ahora?

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.