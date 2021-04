La Fuerza al alcance de todos: Disney trabaja en la fabricación de auténticos sables láser

Cuando The Walt Disney Company adquirió Lucasfilm en 2012 no solo lo hacía por la posibilidad de producir sus propias ficciones ambientadas en el universo de Star Wars, sino también por el rédito que podía sacarle a la marca en materia de actualizaciones para parques temáticos y, sobre todo, merchandising. Ambas partes del negocio fueron las protagonistas de una reciente conferencia para los accionistas, que recibía el nombre de ‘A Special Look Inside Disney Parks’ y de la que se han hecho eco medios como Comic Book en tanto a una confirmación muy especial que se habría hecho durante su desarrollo. Y es que, al parecer, esta habría sido la presentación de un auténtico sable láser en sociedad.

No es una completa sorpresa. En 2017, Disney registró la patente de “un objeto de efectos especiales que proveyera de algo parecido a una espada de energía”; artefacto que les serviría para animar con mayor facilidad e intuición los sables láser que siempre han sido protagonistas en Star Wars. En teoría, este sable láser no tenía utilidad fuera del rodaje, pero contaba con sus buenas posibilidades de ser comercializado. Durante ‘A Special Look Inside Disney Parks’ el ejecutivo Josh D’Amaro, así las cosas, le presentó a la concurrencia un “un nuevo dispositivo de efectos especiales que oficiaría de accesorio teatral, o artículo coleccionable que simule las espadas de energía ficticias”.

D’Amaro habría mostrado un sable láser plenamente operativo, complementando una reciente entrada en el blog de Disney Parks donde afirmaba estar “trabajando para traer capacidades y experiencias únicas que no son humanamente posibles actualmente (...) Nuestro equipo está empujando los límites de la creatividad, la tecnología y la narrativa”. No hay imágenes del evento, pero sí encendidas reacciones de quienes compartieron el hallazgo en redes sociales, como Carlye Wisel. Esta usuaria publicaba en Twitter lo siguiente horas después de la conferencia:

🚨OMG THEY MADE A REAL LIGHTSABER Y'ALL WHAT THE FUCK — carlye wisel 🍭 hosts Very Amusing! 🍓✨🙃 (@carlyewisel) April 8, 2021

“Así es como ha ocurrido: Josh D’Amaro estaba despidiéndose y ha terminado con un ‘y nunca sabréis que viene ahora’. Así que ha sacado un sable de luz de una caja pequeña diciendo ‘es real’”. Así que sí, este sable láser existe, y ahora cabe preguntarse si podría llegar a las jugueterías o se limitaría a ser un carísimo objeto de coleccionista. También habría que detallar, claro, cómo de similar es los sables láser que empuñan tanto la Orden Jedi como los Sith; más que nada en torno a que si la energía es solo una proyección o es sólida de verdad, aunque lo más probable sea lo primero.

Se trata de la última explotación del fenómeno Star Wars a manos de Disney, que actualmente ha encontrado un prometedor hogar en el streaming a partir del éxito en Disney+ de las dos primeras temporadas de The Mandalorian. Con varias películas de Star Wars en la recámara, dicho servicio es ahora mismo la principal prioridad, teniendo planeado el estreno de The Book of Boba Fett a finales de este año y habiéndose iniciado recientemente el rodaje de la serie Obi-Wan Kenobi.