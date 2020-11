Warner y HBO Max le han hecho un gran regalo a un sector muy amplio y ruidoso del fandom de DC, y consiguientemente también a Zack Snyder. Este director estaba al cargo de Liga de la Justicia, pero cuando una tragedia familiar provocó que tuviera que abandonar el rodaje el estudio eligió a Joss Whedon para sustituirle, y la versión que terminó llegando a los cines no tenía mucho que ver con lo que Snyder tenía en la cabeza. El Snyder Cut supondrá su desagravio, y cada día está más cerca de su lanzamiento dentro de HBO Max en 2021.

Precisamente, hoy 17 de noviembre es un día importante porque fue cuando la Liga de la Justicia mutilada y sometida a reshoots (reshoots cuya ejecución fue de lo más problemática, según defiende el actor Ray Fisher) se estrenó y fue recibida con enorme desdén por crítica y público. Aprovechando esta efeméride, el propio Snyder ha concedido varias entrevistas que, además de anticipar un nuevo tráiler del proyecto (o una nueva versión de aquél que vimos durante la DC FanDome, según a quien le preguntes), ilustran sobre cuál sería la forma ideal de estrenar el Snyder Cut para su principal responsable.

Esto es, en cines. Y en la sala más grande posible, utilizando el formato IMAX por el que cineastas como Christopher Nolan sienten tanta afición. “Me encanta la experiencia del cine, soy un enorme defensor de ella. Si fuera posible, me encantaría que Liga de la Justicia pudiera beneficiarse de ella, pero está por encima de mis posibilidades con respecto a la distribución”, contaba en Ping Pong Flix. Snyder asegura que su versión ideal de la nueva Liga de la Justicia sería no solo en formato IMAX, sino también en blanco y negro... y dividida en seis capítulos.

“Tal y como he construido el montaje son seis capítulos, ¿vale? Siempre fue ese el concepto (...) Seis partes y luego un epílogo”, contaba para The Film Yunkee. No obstante, el formato barajado por HBO Max es una miniserie de cuatro episodios donde el blanco y negro, teóricamente, brillaría por su ausencia. “Mi versión ideal de la película es una en IMAX y blanco y negro. Para mí sería la experiencia de Liga de la Justicia más pura y beneficiosa para el fan”, prosigue.

“Así es como he vivido con la película durante dos años, en blanco y negro… cuando compartimos el primer tráiler, de hecho, tuvimos que colorearlo". El director, por otra parte, no descarta conseguir que Liga de la Justicia llegue a las salas de cine, al menos en unos territorios concretos. “La realidad es que tal y como funciona la distribución, Warner Bros. y HBO Max tienen que llegar a acuerdos con distintos territorios y hay un proceso muy complicado sobre cómo vender la película (...) Pero en lugares que no tengan HBO Max quizá haya oportunidad de conseguir alguna pantalla IMAX. Ese es mi ideal y mi sueño y espero que podamos proyectar esta película en IMAX para los fans”.

En otro orden de cosas, Snyder también ha hablado sobre una de las decisiones más comentadas en relación a la nueva Liga de la Justicia, como es la incorporación de Jared Leto como Joker: “En mi mundo, si Joker iba a hacer una aparición tenía que ser el Joker de Jared Leto, y tenía una idea sobre una escena que había escrito hace tres años”, se limitó a afirmar, dando cuenta sobre una escena que no pudo llegar a incluir cuando rodaba la primera versión de Liga de la Justicia.