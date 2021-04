“El sector audiovisual vive ahora mismo un momento de expansión sin precedentes”, describe la directora y guionista Sara Bamba. Una circunstancia que ha derivado en que haya una gran demanda de profesionales en el sector. La también filóloga es la coordinadora del nuevo Programa avanzado para Filmmakers de la ECAM, que nace para responder a la demanda de la industria. Tomando como punto de partida el cine, busca proporcionar los conocimientos necesarios sobre cómo se desarrollan los lenguajes y narrativas audiovisuales en los diferentes ámbitos: nuevas plataformas, series, publicidad y narrativa transmedia.

Este innovador programa, cuyo proceso de selección ya está abierto, “está enfocado a los contenidos digitales para formar profesionales con las herramientas necesarias para enfrentarse a un sector en constante cambio”, subraya la responsable. Y con ellas, aprovechar la autonomía para poder “desarrollar tus propias producciones personales”. Del mismo modo, los futuros Filmmakers de la ECAM estarán preparados para que cuando “formen parte de equipos más grandes en producciones de mayor envergadura, tengan el conocimiento necesario para desenvolverse con soltura en cada uno de los estadios de la producción”.

Rodaje de la ECAM ECAM

Ahora bien, ¿cómo se estructura este nuevo Programa? Siguiendo la filosofía de aprender haciendo. Se parte de una base teórica en la que se sustenta la formación; que se combina con la parte práctica para aterrizar los conceptos estudiados y rotar por todos los cargos. El plan de estudios está dividido en nueve módulos. En primer lugar, se ofrecerá una visión general del medio audiovisual en el pasado y el presente. Tras abordar el lenguaje narrativo audiovisual y reflexionar sobre qué es el cine y su dimensión espacio/temporal; se ahondará en las distintas disciplinas audiovisuales y la dirección creativa. Acto seguido, se analizarán los nuevos formatos y narrativas. La posproducción, el marketing y Marca personal serán los últimos bloques de la titulación.

Las materias las impartirán profesionales en activo y se completarán con un eminente componente práctico más allá del aula. “El alumnado saldrá con varias piezas para su porfolio, en las que habrá desempeñado distintos roles para pasar por todos los puestos”, avanza la coordinadora, sobre los vídeos para redes sociales, videoclips, spots publicitarios, fashion film, branded content, ejercicios de cámara y demás piezas que servirán como reel para sus estudiantes.

Un curso para profesionalizarse dentro del sector

El Programa Avanzado para Filmmakers está dirigido a titulados en Bachillerato o FP que tengan interés en este sector, graduados en carreras relacionadas con el cine, la publicidad, el diseño, el marketing y la comunicación audiovisual; y titulados en fotografía u otros ámbitos artísticos interesados en la dirección creativa y en generar nuevos contenidos. En definitiva, como describe Bamba, “personas a las que les apasione el audiovisual y quieran profesionalizarse”.

Clases en la ECAM ECAM

Más allá de lo mucho que se han multiplicado las oportunidades laborales “en diversas áreas y de muy diferentes maneras”, la guionista celebra que “hay otras muchas posibilidades por inventar porque tenemos muy a mano lo necesario para hacerlo y distribuirlo”. Consciente de que este contexto puede “llegar a ser abrumador para alguien que aún no trabaja en él”, considera “necesaria esta formación y poder contar con profesionales que puedan hablarte de primera mano de lo que ocurre, de cómo hay que moverse y por dónde es bueno empezar”. Que es, precisamente, lo que pretenden ofrecer con la nueva titulación.

'Marca personal', uno de los pilares del programa

En la era de la 'gran exposición' motivada por el ingente consumo de redes sociales y plataformas, Bamba sostiene que “la comunicación digital usada con inteligencia es una excelente herramienta profesional”. De ahí a que “una persona que quiera dedicarse a crear sus propias piezas audiovisuales, ha de posicionar lo que hace para que obtenga la mayor visibilidad posible y llegue al mayor número de sitios”. “No tienes que esperar a que nadie llame a tu puerta”, asegura, “tú puedes construir esas puertas”.

Clases en la ECAM ECAM

La coordinadora del máster de la ECAM reflexiona sobre cómo estar inmersos en la “era digital y global no significa que perdamos lo autoral y nos dejemos llevar por modas”. La guionista sostiene que “todo lo contrario. Es importante potenciar lo que cada persona es y volcarlo en lo que haces para lograr autenticidad y el interés”. “Lo que va a gustar y va a tener audiencia aún no está inventado y está en constante cambio. Esa es la oportunidad, precisamente”, explica. De ahí a que 'Marca Personal' sea uno de los Pilares del Programa, con el que incentivar a los estudiantes a “tener una web con un portfolio atractivo, las redes actualizadas, etc”. Circunstancia clave para permitirles dar cuenta de su talento y las competencias adquiridas. No basta con asegurarlo de palabra, perteneciendo a un sector que permite dar cuenta de ello, ¿por qué no aprovecharlo?

Recordamos que el periodo de admisión de la ECAM para el curso 2021/2022 está ya abierto y puedes acceder al mismo en este enlace. Los aspirantes al Programa Avanzado para Filmmakers deberán rellenar el formulario de inscripción, entregar una carta de motivación, currículum vitae con fotografía, fotocopia del DNI y reel con trabajos realizados.