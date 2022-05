La chocante reacción de la directora de 'Vogue' a la parodia de Meryl Streep en 'El diablo viste de Prada'

Ahora que la gala del Met nos ha recordado el imperio omnímodo de Anna Wintour sobre el mundo de la moda y las celebrities, es buen momento para revisar El diablo viste de Prada, la película en la que Meryl Streep interpretó una parodia apenas disimulada de la temida directora de Vogue. Y ante la que Wintour reaccionó de una forma, digamos, chocante.

Entertainment Weekly (vía IndieWire) se ha hecho eco de la publicación de Anna: The Biography, una biografía de la periodista en la cual se afirma, entre otras cosas, que Wintour no recordaba el nombre de Anna Weisberger, su antigua asistente que ajustó cuentas con ella en la novela que dio origen al filme.

"El 21 de mayo de 2002, Women's Wear Daily informó que [la editorial] Doubleday había comprado el manuscrito de El diablo viste de Prada por 250.000 dólares", explica el libro. "Cuando Anna se enteró de que existía ese libro, le dijo [a Laurie Jones, su adjunta de dirección en Vogue] 'no recuerdo quién es esa chica".

En cuanto a la película propiamente dicha, la biografía asegura que Wintour asistió a un pase privado en Nueva York justo antes de su estreno estadounidense, el 30 de junio de 2006. Para dejar clara su opinión sobre el poco halagador retrato trazado por Weisberger, la directora de Vogue acudió a la cita vestida de Prada, precisamente.

David Frankel, director de la cinta, asegura que Bee, una de las hijas de Wintour, opinó que la interpretación de Streep había clavado la forma de ser de su madre. Pero la opinión de la propia acerca del libro y el filme no reflejó esto ni por asomo. Además de señalar que los amargos recuerdos de Weisberger no le importaban en absoluto, la periodista expresó su parecer sobre el trabajo de Meryl Streep en una frase de lo más definitoria: "Me aburro mucho a mí misma".

