La adaptación de ‘Borderlands’ a cargo de Eli Roth presenta a sus personajes

En las últimas semanas se han ido acumulando los fichajes para la adaptación de Borderlands, que dirige Eli Roth tratando de respetar el peculiar espíritu de la saga de videojuegos original. Publicada por Gearbox Software y desarrollada a través de tres exitosas entregas, Borderlands nos sitúa en un planeta llamado Pandora donde un grupo de personajes a cada cual más excéntrico vive aventuras a medio camino entre el western, la ciencia ficción y la comedia negra. Con Craig Mazin (responsable de Chernobyl y de la futura The Last of Us) en calidad de guionista, Lionsgate tiene grandes expectativas en este proyecto.

Y así lo refrenda en el reparto. Borderlands viene encabezada con Cate Blanchett en el papel de Lilith, el personaje más carismático de los videojuegos, pero solo es la punta de lanza de un elenco que también incluye a Jack Black (repitiendo con Roth y Blanchett tras La casa del reloj en la pared), Kevin Hart, Jamie Lee Curtis, Haley Bennet, Gina Gershon o Édgar Ramírez. Aún es pronto para que podamos verlos en un tráiler, pero el estudio ha publicado recientemente unas imágenes reveladoras.

Cate Blanchett es Lilith

En estas podemos ver la silueta de los personajes principales de Borderlands, empezando por la citada Cate Blanchett manteniendo el corte de pelo que hizo famosa a Lilith en los videojuegos originales.

Kevin Hart es Roland

También vemos a Kevin Hart como Roland, a Jamie Lee Curtis (quien supuestamente ha tomado las fotos) como la doctora Patricia Tannis, a Ariana Greenblatt como la excéntrica Tiny Tina, a Florian Muntueanu como Kreg, y finalmente a Jack Black como Claptrap, robot estilo WALL•E al que pondrá voz.

Jamie Lee Curtis es Patricia

Borderlands tiene previsto su estreno en algún punto de 2022.

Ariana Greenblatt es Tiny Tina

Florian Munteanu es Kreg