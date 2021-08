Kristen Stewart y Léa Seydoux se apuntan a los 'Crimes of the Future' de David Cronenberg

Tras haberse ganado los galones de cineasta de calité, David Cronenberg quiere volver a la ciencia-ficción distópica y grumosa con Crimes of the Future. Y, fiel a su costumbre, el canadiense se está agenciando un reparto de vértigo para el filme, al que acaban de incorporarse Kristen Stewart y Léa Seydoux.

La actriz estadounidense y la francesa estarán junto a Viggo Mortensen, viejo compinche del director. Scott Speedman, Lihi Kornowski, Welket Bungué y Don McKellar también aparecerán en el filme.

Recuperando el título de uno de los primeros cortos del director, Crimes of the Future promete devolvernos a ese Cronenberg primigenio, adicto a los delirios de J. G. Ballard y otros autores de ciencia-ficción 'New Wave'. La cinta narrará la historia de un artista aquejado por el 'síndrome de evolución acelerada', una pandemia cuyas víctimas desarrollan nuevos órganos en sus cuerpos.

Aparte de eso, poco más se sabe de una cinta que comenzará a rodarse este verano en Atenas. Esperemos que sus imágenes nos hagan gritar de nuevo aquello de "¡larga vida a la Nueva Carne!".