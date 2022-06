‘Knock at the Cabin’: Lo nuevo de M. Night Shyamalan completa su rodaje

M. Night Shyamalan es un director incansable, que trabaja con un ritmo tan disciplinado como arriesgados suelen ser los argumentos que maneja. De un tiempo a esta parte, y por suerte para sus fans, el director de El sexto sentido parece haber encontrado estabilidad en su carrera gracias a su colaboración con Universal y Blumhouse, que se remonta a La visita y ha dado un éxito en taquilla tras otro a partir de presupuestos bastante modestos. Knock at the Cabin es la siguiente película que le produce Universal luego de Tiempo, y también su decimoquinto largometraje.

De Knock at the Cabin no se sabe mucho, pero han trascendido un par de rumores. Por un lado, que Shyamalan la quería rodar en un único plano secuencia. Por otro, que lo iba a grabar todo en 35 milímetros para darle una cualidad añeja a la imagen. Nada de esto se ha confirmado aún, pero sí, gracias al propio director, que Knock at the Cabin acaba de completar su rodaje. Shyamalan lo ha revelado por Twitter, como suele hacer: “Acabo de terminar Knock at the Cabin. Mi amor más sincero hacia el reparto y el equipo. Realmente me ha cambiado como persona y artista”.

Going on the wall. Just wrapped #knockatthecabin sincerest love to the cast and crew. This one really changed me as a person and an artist. #riskeverythingeverytime pic.twitter.com/F4MtEPZzSP — M. Night Shyamalan ⌛ (@MNightShyamalan) June 11, 2022

En la claqueta podemos distinguir una cabaña muy estilo slasher, con lo que parece razonable suponer que buena parte de la trama tendrá lugar en ese escenario, con varios personajes exponiéndose a algún tipo de amenaza. A falta de conocer detalles concretos del argumento, el reparto que ha reclutado Shyamalan es estimulante de por sí, pues encontramos a Dave Bautista (decidido a alternar proyectos más allá del blockbuster Marvel, como demuestran sus colaboraciones con Denis Villeneuve), al Jonathan Groff que vimos recientemente en Matrix Resurrections o a Nikki Amuka-Bird, que ya trabajó con Shyamalan en Tiempo.

También está Rupert Grint, en su segunda colaboración con el director luego de Servant: serie de Apple TV+ que protagoniza, y en la que Shyamalan ha rodado un par de episodios paralelamente a ejercer de productor ejecutivo. Teniendo en cuenta los ritmos que maneja el director no deberíamos tardar en ver algún tráiler, anticipando el estreno de Knock at the Cabin para el 3 de febrero de 2023.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.