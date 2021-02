‘Killers of the Flower Moon’: Lily Gladstone (‘First Cow’) se une a lo nuevo de Martin Scorsese

El plan es que Killers of the Flower Moon empiece a rodarse este marzo, de forma que Martin Scorsese y Apple Studios se están dando prisa en cerrar el reparto. Junto al director de El irlandés ya venían dos de sus actores fetiche: Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, aunque curiosamente (y a tenor del libro homónimo de David Grann en el que se basa la película) ninguno de ellos iban a interpretar a alguien que pudiéramos considerar protagonista. De ahí que sea tan relevante el último fichaje de la película, según el cual Scorsese ha elegido como cabeza del reparto a Lily Gladstone.

Gladstone es conocida sobre todo por haber trabajado en dos películas de Kelly Reichartdt: Certain Women y la más reciente First Cow, que ha obtenido grandes alabanzas allá donde se ha estrenado. También ha aparecido en series como Billions o Room 104, y en Killers of the Flower Moon ha sido elegida para encarnar a Molly Burkhart: miembro de la tribu Osage que ve cómo una serie de asesinatos van diezmando su familia en la Oklahoma de 1920. Gladstone fue criada en la reserva Blackfeet y es descendiente de nativos americanos, de forma que encaja en este rol.

Killers of the Flower Moon (o Los asesinos de la luna, como lo conocemos en España) narra unos aterradores hechos reales que sucedieron en el condado de Osage, cuando una conspiración auspiciada por las altas esferas quiso arrebatar a su tribu el control del petróleo a través del asesinato. La gestión de los crímenes fue uno de los primeros triunfos del recién nacido FBI, a través de su agente Tom White que, curiosamente, aún no tiene actor vinculado. En un primer momento iba a estar interpretado por DiCaprio, pero acabó decantándose por Ernest Burkhart, marido de Molly.

Ernest es nieto del terrateniente William Hale (De Niro), y tiene una responsabilidad directa en estos asesinatos. Los asesinos de la luna narrará un angustioso drama que supone para Scorsese lo más parecido a un western que ha hecho nunca, y está en manos de Apple Studios luego de que Paramount le ofreciera cofinanciarlo cuando el presupuesto se disparó. El guion corre a cargo de Eric Roth, y aún no tiene fecha de estreno.