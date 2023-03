Keanu Reeves todavía conserva la pastilla roja de 'Matrix'

Con esa fama de santo varón que le sigue allá donde va, es difícil pensar en Keanu Reeves escamoteando recuerdos de sus rodajes. Otra cosa, claro, es que el actor tenga en su casa reliquias de sus filmes más famosos obtenidas de buena fe. Y entre ellas destaca nada menos que la pastilla roja de Matrix.

En un chat abierto en Reddit (vía IndieWire) para presentar John Wick 4, Reeves respondió a la pregunta de si alguna vez había robado atrezo en algún plató. Su respuesta: "No los he robado: tengo el reloj y el anillo de boda de John Wick, una espada de La leyenda del samurái: 47 Ronin y la primera pastilla roja que me dieron las Wachowski".

En John Wick 4, Keanu vuelve a actuar junto a Laurence Fishburne (Morfeo en la saga ciberpunk), así que es entrañable saber que conserva un recuerdo de la cinta donde se encontraron por primera vez. Pero, además, el actor ha señalado que las andanzas de su asesino trajeado también tienen ecos de Matrix y aquel mítico "¡Ya sé kung fu!".

"Nada se puede comparar con el entrenamiento de kung fu para Matrix, porque fue una experiencia única y era mi primera vez", ha recordado. "Pero el jiu jitsu de John Wick, combinado con el judo y los tiroteos, es intocable a su manera".

Según ha explicado Keanu Reeves en una entrevista para Total Film, John Wick 4 bate los récords de violencia en una saga de por sí carnicera. "Es el papel más duro físicamente que he interpretado en toda mi carrera", señaló. "Me han entrenado a fondo para tener lo que llaman 'la caja de herramientas".

