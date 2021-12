Keanu Reeves sigue queriendo una secuela de 'Constantine': "Lo he intentado"

¿Recordáis aquella película de Francis Lawrence protagonizada por Keanu Reeves en la piel de un detective paranormal? Hablamos de Constantine, la producción en la que el antihéroe de Alan Moore para Vertigo (DC Comics) fue hollywoodizado hasta quedarse en algo casi irreconocible. Después llegaría la serie de NBC protagonizada por Matt Ryan y, con ella, la confirmación de que la colección de cómics Hellblazer resultaba tan adictiva como difícil de encajar en un medio mainstream.

Sin embargo, en los últimos años el género ha evolucionado mucho y el carismático detective John Constantine bien podría encajar en la actual industria, sobre todo teniendo en cuenta que Keanu Reeves está desando volver a meterse en su piel. En su visita al programa de Stephen Colbert (vía EW) para promocionar Matrix Resurrections, el actor ha respondido a la pregunta de a cuál de sus personajes le gustaría volver a interpretar y no ha dudado a la hora de responder que Constantine.

"Me encantaría volver a ser John Constantine", ha asegurado Reeves, aunque ha reconocido que es una posibilidad muy remota, afirmando que no ha tenido mucha suerte tratando de sacar adelante una secuela del filme: "Lo he intentado. Me encantaría".

Recordemos que Constantine, estrenada en 2005, no tuvo buena acogida en taquilla, per sí que se convirtió en una especie de filme de culto entre los fans de Reeves, quienes han hecho campaña durante todos estos años para conseguir una continuación. Pese a que ha habido rumores sobre una posible secuela, finalmente no se ha llegado a materializar y, por las palabras del actor, no parece que vaya a ocurrir al menos de momento.

