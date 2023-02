Jonathan Majors quiere que Robert Downey Jr. vuelva como Iron Man en 'Vengadores: The Kang Dynasty'

La gente quiere el regreso de Tony Stark. La imagen del hombre tras la armadura de Iron Man ha empujado a Vin Diesel a pensar que es el candidato perfecto a interpretar a “la antítesis de Dom Toretto” en Fast & Furious 11, y así se lo ha comunicado a los medios aunque no haya habido una reunión como tal con Robert Downey Jr. En la misma línea, Iron Man ha dejado tal huella en el MCU que al poco de su muerte en Vengadores: Endgame cundió el rumor de que reaparecería en Viuda Negra.

Finalmente no lo hizo, y la Fase 4 se ha desarrollado con cero unidades de Tony Stark. No hay ningún plan y parece que cuando tengamos otra película de los Vengadores será con una nueva generación, aún por definir. La Saga del Multiverso concluirá en la Fase 6 con dos entregas de Vengadores. Son Vengadores: The Kang Dynasty, a estrenarse el 2 de mayo de 2025, y Vengadores: Secret Wars, a estrenarse el 1 de mayo de 2026. No se sabe mucho de ellas, salvo que Destin Daniel Cretton (Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos) dirigirá The Kang Dynasty.

También, obvio, que Kang el Conquistador será el villano a batir en esta película, pues se trata del Thanos de esta saga y ya se ha presentado en Loki con el rostro de Jonathan Majors. La puesta de largo del personaje tendrá lugar en la inminente Ant-Man y la Avispa: Quantumania que inaugura la Fase 5 (este 17 de febrero), y al hilo de ella Majors ha hablado con Lifehacker sobre qué esperar de su posterior regreso en The Kang Dynasty. “Ni siquiera puedo pensar en The Kang Dynasty porque estoy muy emocionado con Quantumania, pero me parece que tiene potencial para hacer crecer la mitología de Kang mucho más”, asegura.

Majors, que en breve se enfrentará a Michael B. Jordan en Creed III (3 de marzo), explica su deseo de que The Kang Dynasty traiga de vuelta a Tony Stark. “Suena a algo con Robert Downey Jr, no para de aparecer en mi cabeza. Él es uno de los veteranos, de los originales. Soy gran fan de él como actor. Creo que lo que hizo con Iron Man fue un regalo para la cultura”. Sería significativo este regreso (quizá como flashback) porque Stark murió en el último gran crossover hasta la fecha del MCU, de forma que The Kang Dynasty bien podría recoger el legado de Endgame.

“Me encantaría estar frente a él para ver cómo coinciden nuestras filosofías. Me parece un artista fascinante y por eso Iron Man es tan fascinante”, prosigue Majors. “Su interpretación de Iron Man es increíble y representa una visión del mundo y una energía de Vengadores muy clara. Creo que Kang representa una época diferente”. Está por ver, aunque aún queda mucho, si esto llega a ser algo más que un deseo.

