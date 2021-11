Jonah Hill será Jerry Garcia en el biopic musical de los Grateful Dead que prepara Scorsese

Aún enfrascado en la postproducción del thriller Killers of the Flower Moon, con Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, la lista de proyectos de Scorsese sigue apretada y también bajo el auspicio de Apple desarrollará una película musical sobre la psicodélica banda de rock y folk rock Grateful Dead fundada en 1965, entre el fervor de los movimientos de la contracultura hippie de la época.

Una vez más ha sido Deadlline la que se ha hecho con la exclusiva del actor escogido para encarnar a Jerry Garcia, el cantante, guitarrista y líder del grupo, y este será Jonah Hill, quien ya ha trabajado antes a las órdenes del cineasta en la celebrada El lobo de Wall Street.

De raíces gallegas, su padre nació en el municipio coruñés de Sada, Jerry Garcia estuvo al frente de Grateful Dead hasta su muerte, a los 53 años, en 1995 a causa de un ataque al corazón cuando estaba interno en una clínica de rehabilitación por su adicción a las drogas.

No hay de momento más detalles sobre el periodo que abarcaría el argumento, pero otra de las garantías de que el proyecto promete es que entre los involucrados estarán Scott Alexander y Larry Karaszewski, guionistas de la miniserie American Crime Story: The People v. O.J. Simpson, y también de Big Eyes o Ed Wood de Tim Burton, El escándalo de Larry Flynt de Milos Forman o Yo soy Dolemite con Eddie Murphie (y también, ¿por qué no recordarlo?, de Este chico es un demonio y secuelas en los 90). Y para llevar a buen puerto el largometraje Apple ya dispone de los derechos del catálogo de canciones de la singular banda. Además, la propuesta contará con el visto bueno tanto de los Grateful Dead como de su representante que se implicarán seguramente como asesores o productores.

Para Scorsese significará su primera película de ficción en el ámbito de las biografías musicales, aunque siempre ha demostrado su pasión por el género a través de documentales, desde por ejemplo El último vals de 1978 a George Harrison: Living in the Material World de 2011 o Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese de 2019. También fue productor de Long Strange Trip, el documental de 2017 precisamente sobre la banda de rock cuyas andanzas pronto tiene previsto plasmar en la pantalla.

