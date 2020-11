A la Casa del Ratón se le están acabando los clásicos animados que adaptar en forma de remakes de acción real y CGI hiperrealista, de modo que no es de extrañar que sus ejecutivos depositen la mirada en etapas alternativas del estudio. Lejos del Renacimiento o de la época clásica, lo cierto es que el estreno de Lilo & Stitch en 2002 brilló con luz propia entre algunos de los puntos más bajos del estudio (véase Zafarrancho en el rancho o, albricias, Chicken Little) y, juntando su éxito en taquilla con las secuelas y series que motivó, no es descabellado considerarlo un pequeño clásico moderno.

Así deben pensarlo en Disney, porque medios como The Hollywood Reporter se hacen eco de que el estudio quiere producir una nueva versión live action de la película que dirigieron Dean DeBlois y Chris Sanders antes de perfeccionar la fórmula chaval+monstruo en la saga Cómo entrenar a tu dragón. De hecho, ya se baraja un posible director: John M. Chu, que luego de triunfar con Crazy Rich Asians dirigió En un barrio de Nueva York (adaptación del musical de Lin Manuel-Miranda a estrenarse en verano de 2021) y ya tiene apalabrado con Disney+ hacerse cargo de la serie de Willow.

La nueva Lilo & Stitch, sin embargo, aún no cuenta con guionista; solo con un borrador de Mike Van Waes que de momento no ha recibido luz verde por parte de Disney. Dan Lin y Jonathan Eirich, responsables de que el Aladdinde Guy Ritchie fuera perpetrado, sí están en cambio confirmados como productores.

Lilo & Stitch, ambientada en las playas de Hawaii y beneficiándose de la música de Elvis Presley, contaba cómo una niña solitaria llamada Lilo contraía amistad con un alienígena concebido para la destrucción, Stitch. Ambos luchaban por estar juntos y se enfrentaban a otros tantos alienígenas que venían en busca del nuevo amigo de Lilo, dentro de un film de Disney que, por desafortunada que fuera su coyuntura, ha sabido ganarse con el tiempo el corazón de sus fans.

Aún no se sabe, por otra parte, si el remake de Lilo & Stitch se estrenaría en cines o iría directo a Disney+ como ya le ocurriera a La dama y el vagabundo para inaugurar el servicio de streaming.