Ari Aster ha logrado convertirse en uno de los maestros del cine de terror elevado tras la dirección de Hereditary y Midsommar, que hacían volar la cabeza al público con sus secuencias de cine poco convencional. Una misma estrategia que continúa en su tercer título Beau tiene miedo, un nuevo filme que firma bajo la impronta de A24 y que ha provocado que Joaquin Phoenix lance una advertencia al público.

"Alguien de una universidad me dijo que había un reto entre universitarios en el que toman setas y luego van a a ver esta película", señalaba Phoenix. "Solo quería hacer un anuncio de servicio público y decir que no tomen setas y vayan a ver esta maldita película... Pero si decides hacerlo, grábate. ¡Pero no lo hagas!".

El hilarante Phoenix también confesaba haber grabada algunas de las escenas más extrañas y terroríficas de su filmografía para este filme, que luego vio plasmadas de igual manera en la pantalla. "Definitivamente me estaba retorciendo en mi asiento. Me estuve riendo de toda la maldita película", añade Phoenix.

El cine y las drogas

El tráiler de Beau tiene miedo ya nos adelantaba que Aster continuaría en sintonía con su cine anterior, con el que ya nos regaló algunas de las secuencias más delirantes con cabezas seccionadas, sacrificios rituales y cultos extraños. Una serie de elementos que han convertido a sus películas en ideales para que cierto público experimente con lo que ve en pantalla.

Beau tiene miedo plasma el problema de la ansiedad a través de una madre controladora y su hijo Beau, quien debe enfrentarse a sus peores miedos y paranoias para adentrarse en una de las mayores odiseas jamás contadas. Un título que también cuenta con la presencia de Nathan Lane, Amy Ryan, Patti LuPone o Michael Gandolfini, entre otros actores.

No obstante, este consumo de drogas relacionado con el visionado de un filme ya causaba problemas en el pasado. En 2020, Cats provocaba ataques de pánico, paranoia, lágrimas y vómitos en los cines, después de que algunas personas acudieran drogadas a ver este musical felino de dudosa calidad. ¿Se repetirá la misma historia?

