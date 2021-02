Jennifer Lawrence ha resultado herida durante el rodaje de ‘Don’t Look Up’

Hace algunas semanas, Netflix inauguró el nuevo año con un tráiler que trataba de dar cabida a todas las películas que la plataforma de streaming planeaba estrenar a lo largo de 2021. Había tantos títulos que era imposible hacer acopio de todos, pero era inevitable que entre ellos destacara Don’t Look Up: tanto por lo que mostraba (a Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence de protagonistas) como por lo que ya sabíamos de este film de Adam McKay. La nueva comedia del director de La gran apuesta tiene un reparto espectacular, y Netflix espera estrenarla a lo largo de 2021, sin que aún haya dado una fecha concreta.

De ahí que sus responsables hayan podido ver con cierta tranquilidad un accidente sucedido este viernes que ha congelado momentáneamente la producción. Según recoge The Hollywood Reporter, Jennifer Lawrence ha resultado herida por el mismo, pero sus lesiones son leves y se espera que este lunes pueda volver al set, en compañía del resto de miembros del equipo. El accidente consistió en una explosión controlada de gas que sorprendió a Lawrence mientras grababa una escena de riesgo junto a Timothée Chalamet, saliendo relativamente ilesa de una lluvia de trozos de vidrio.

Ningún responsable de Don’t Look Up ha aclarado las causas, pero todo apunta a que no ha sido grave y que la producción podrá continuar con normalidad la semana que viene. El film (que también cuenta en su reparto con Meryl Streep, Jonah Hill, Cate Blanchett, Chris Evans o Ariana Grande) narra los esfuerzos de un par de científicos (DiCaprio-Lawrence) por alertar al mundo de que en un periodo de seis meses un meteorito se estrellará contra la Tierra. Don’t Look Up contará el periplo de ambos protagonistas intentando que la sociedad les escuche, en un viaje que les llevará desde las televisiones a la Casa Blanca.