Jena Malone activa el movimiento para pedir el Snyder Cut de 'Sucker Punch'

Quién nos iba a decir hace un año que La Liga de la Justicia de Zack Snyder iba a hacerse realidad y el movimiento #ReleaseTheSnyderCut habría cumplido su objetivo de tal modo que el mundo entero pudiera ver una versión de Liga de la Justicia más acorde a cómo Zack Snyder la ideó. Una vez sentado el precedente, otras iniciativas similares de fans se han puesto en marcha, aunque sin mucho futuro por delante.

¿Podría ser diferente en el caso de otro proyecto de Zack Snyder? Por intentarlo que no quede, parecen haber pensado fans y algunas de las protagonistas de Sucker Punch, el blockbuster de acción y lobotomías que el cineasta estrenó en 2011. A pesar de no recibir críticas muy favorables que digamos en el momento de su estreno, Sucker Punch se mantiene como una de las obras más personales, complejas y reivindicables del director de Ejército de los muertos.

Jena Malone, una de las protagonistas de Sucker Punch, ha sorprendido a sus seguidores en redes sociales publicando un tuit escueto pero muy significativo. "#ReleaseTheSnyderPunch", ha escrito en Twitter con formato de hashtag.

Este tuit complementa su publicación en Instagram de la captura de una noticia con las recientes declaraciones de Zack Snyder sobre la existencia de otro montaje de Sucker Punch más acorde a su visión original de la película, cuyo guion firmó junto a Steve Shibuya. Abbie Cornish, otra de las actrices protagonistas del filme, también reposteó dicha captura en sus propias stories.

¿Cogerá el movimiento #ReleaseTheSnyderPunch la suficiente fuerza como para convertirse en una reclamación capaz de hacer a Warner Bros. mover un dedo para replantearse comercializar un montaje del director de Sucker Punch? ¿Publicarlo en HBO Max junto a La Liga de la Justicia de Zack Snyder quizás? Es bastante improbable, aunque en el actual contexto de grandes estudios plegándose a reclamaciones de los fans nunca se sabe.

¿Qué veríamos en el Snyder Cut de 'Sucker Punch'?

Sucker Punch sufrió diversas modificaciones y suavización de tono en el momento de su estreno para obtener una calificación por edades permisiva: PG-13. Aunque esto pudo afectar en algunos detalles a la hiperviolencia de una película donde un grupo de muchachas se dedican a aniquilar toda clase de enemigos en sus ensoñaciones (dejaremos aquí la sinopsis para no entrar en spoilers), en realidad, como suele suceder con la MPAA, el aspecto más suavizado tuvo que ver con el sexo.

En el momento del estreno de Sucker Punch, la protagonista Emily Browning expresó en MTV su disgusto por los recortes que había sufrido la escena de sexo que su personaje compartía con el de Jon Hamm. Browning calificó el resultado final de "soso" y lamentó que con los recortes se hubiera eliminado también el sentido de que "una chica joven tome el control de su sexualidad".

"Bueno, parece que a la MPAA no les gusta eso, que una chica tenga el control sobre su sexualidad, porque viven en la Edad de Piedra. No sé qué coño pasa, pero no tengo ningún problema en criticarlo abiertamente".

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.