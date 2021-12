Javier Bardem se defiende de las críticas por interpretar al cubano Desi Arnaz en 'Being the Ricardos': "¿Por qué no se habla del acento con 'El último duelo'?"

Nicole Kidman y Javier Bardem protagonizan la nueva película de Aaron Sorkin, Being the Ricardos. Una película inspirada en la historia real de la serie I love Lucy, una de las primeras telenovelas que alcanzaron gran popularidad en Estados Unidos de la mano de Lucille Ball y Desi Arnaz, los actores a los que dan vida Kidman y Bardem respectivamente.

Lo que ninguno de los dos intérpretes sabía realmente es cuán importante fue I love Lucy para la historia de la televisión. "No era consciente de lo grande que era", admite Bardem, quien conocía la serie pero nunca la había visto realmente: "Cuando empecé a indagar sobre ella, cuanto más profundizaba, más sabía lo icónica que era... y fue como, «Mierda»", reconoce el actor recientemente nominado a todo por su interpretación en El buen patrón.

Lo mismo le sucedió a Nicole Kidman, quien confiesa en una entrevista que tanto ella como Bardem recurrieron a sus respectivos agentes con el fin de abandonar el proyecto: "Me asusté y pensé «mierda, ¿qué hemos hecho?»". Pero fue la intervención de Aaron Sorkin (El juicio de los 7 de Chicago) lo que finalmente logró convencerlos: "Cuando Sorkin volvió para decirnos que el rodaje empezaba el 29 de marzo fue como «Oh, no. Oh, no. Tenemos que hacer esto»".

Críticas a Bardem por el acento

Otra de las principales cuestiones que rodea a Being the Ricardos es la corriente de críticas que ha recibido Bardem por su acento español al interpretar al actor y músico cubano Desi Arnaz. Al ser preguntado por si el papel debería haber recaído sobre un actor latinoamericano en vez de español, Bardem lo tiene claro: "Soy actor, y eso es lo que hago para ganarme la vida: intentar ser personas que no soy", a lo que añadía una profunda reflexión sobre el tema de los acentos y por qué unos están más cuestionados que otros.

"¿Qué hacemos con Marlon Brando interpretando a Vito Corleone? ¿Qué hacemos con Margaret Thatcher interpretada por Meryl Streep? ¿Daniel Day-Lewis interpretando a Lincoln? ¿Por qué se da esta conversación con gente con acento? Tú tienes tu acento. Ese es tu lugar. ¿Por qué no se habla de esto con gente inglesa que hace cosas como El último duelo, donde se supone que son franceses en la Edad Media? Eso está bien. ¿Pero yo, con mi acento español, interpretar a un cubano? Lo que quiero decir es que si queremos abrir este debate, abrámoslo con todos", reflexionaba Bardem.

El actor, que asegura que "tiene claro que dará todo de él" para interpretar al personaje de Arnaz, añadió una última reflexión al debate que se intensifica cada vez que aparece algún personaje con una raza, orientación sexual o rasgo distintivo con respecto al personaje original: "Deberíamos empezar no permitiendo que nadie interprete a Hamlet a menos que haya nacido en Dinamarca", para concluir con esta lección: "Reconozco que hay muchas voces e historias subrepresentadas que necesitan ser contadas, y deberíamos mejorar colectivamente para proporcionar acceso y oportunidades a más historias y narradores latinoamericanos". Being the Ricardos llega a Amazon Prime Video el próximo 21 de diciembre.

