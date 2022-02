Javier Bardem promete una gran adaptación de 'La sirenita': "Va a ser algo realmente increíble"

Aunque falta poco más de un año para su estreno, apenas se sabía nada hasta la fecha de La sirenita, el nuevo remake de acción real que prepara Disney sobre otro de sus grandes clásicos. Una película protagonizada por Halle Bailey en el papel de Ariel, Melissa McCarthy como la malvada Ursula, Jonah Hauer-King como Eric y Javier Bardem como el rey Tritón. Y precisamente ha sido este último el primero en pronunciarse al respecto de la película.

"Se estrenará el año que viene, ¡y estoy deseando verlo! Va a ser algo realmente increíble", advierte entusiasmado el actor recientemente ganador del Goya por El buen patrón y nominado a los Oscar por Being the Ricardos. Bardem se ha encontrado un apasionante reto en la nueva película de Disney, y no solo por dar vida a todo un personaje clásico como el padre de Ariel, sino por hacerlo en formato musical.

Al fin y al cabo, ya fue todo un reto para él dar vida al músico Desi Arnaz Being the Ricardos: "Fue una especie de sorpresa para mí ver que realmente podía cantar. Con los bongos podía lidiar más o menos porque toco la batería, pero el canto era la parte más difícil", comentaba el actor, del que aún no se sabe si le tocará hacer lo propio en La sirenita.

Pero, si se diera el caso, Bardem lo tiene claro: "Si te rodeas de buena gente, como los profesores [para trabajar] tu voz de cantante, los grandes supervisores musicales, ¡puedes cantar! Yo soy la prueba viviente de ello", afirmaba con la película coprotagonizada con Nicole Kidman, así que no sería raro ver al imperial rey Tritón arrancarse a cantar bajo el mar. Después de todo, ¿hay algo que Bardem se haya propuesto y no haya podido conseguir? Quizá ganar el Oscar a la vez que su mujer, aunque esta vez parece que Penélope Cruz (Madres paralelas) parte con más ventaja que su marido.

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra Newsletter.