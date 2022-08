Jason Momoa habla sobre su 'Conan': "La convirtieron en un gran montón de mierda"

Eso de pisar con toscas sandalias los enjoyados tronos de la Tierra parece un buen plan, pero solo funciona a veces. Que se lo digan a Jason Momoa, quien ha expresado de forma contundente su opinión sobre la versión de Conan el bárbaro que protagonizó en 2011.

Durante una entrevista en GQ (vía The Hollywood Reporter), Momoa ha recordado los mayores bodrios de su carrera. Y, concretamente, aquellas películas que fueron agradables de rodar, pero que acabaron siendo desastrosas una vez llegadas a la pantalla. Para sorpresa de nadie, Conan ocupa el primer lugar en esa lista.

"He trabajado en un montón de cosas que apestaban de lo lindo, y en películas sobre las que no tenía ningún control", recuerda el intérprete de Aquaman. "Conan fue una de ellas. Es una de las mejores experiencias que he tenido, pero la cogieron y la convirtieron en un enorme montón de mierda".

La rudeza de Momoa, propia de un bárbaro cimmerio, explica bien la decepción que sintieron los fans del personaje de Robert E. Howard. Dirigida por Marcus Nispel (responsable también de los remakes de Viernes 13 y La matanza de Texas), y con Ron Perlman, Stephen Lang y Rose McGowan en el reparto, Conan el bárbaro fue execrada de inmediato por el público y la crítica, recaudando 63 millones de dólares sobre un presupuesto de 95.

¿Qué fue lo que se torció en Conan? ¿Acaso la película fue maldecida por Tulsa Doom, Thoth Amon u otro hechicero sin nada que hacer? ¿O más bien fue cosa de un estudio desorientado –Lionsgate– que quiso repetir el éxito de John Milius y Arnold Schwarzenegger sin saber por dónde le soplaba el viento? Tal vez Jason Momoa entre en detalles en el futuro, pero nos alegra saber que, para él, ese pestiño no tiene perdón de Crom.

