Jared Leto ha perdido su Oscar: "Espero que esté en buenas manos"

En 2014, durante la 86ª ceremonia de los premios Oscar, Jared Leto se alzaba con el galardón en la categoría de mejor actor de reparto por la aclamada Dallas Buyers Club. Sin embargo, el hombrecillo dorado duró poco en manos de Leto, tal y como ha contado ahora en una entrevista en el show de James Corden con motivo de la promoción de su nueva película, Pequeños detalles.

"He descubierto que lleva desaparecido tres años", le ha contado el actor al presentador: "No lo sabía, no creo que nadie me lo quisiera decir". Leto ha explicado que se ha mudado varias veces en Los Ángeles y el premio "ha desaparecido por arte de magia".

"Podría estar en alguna parte, pero todo el mundo lo ha buscado por todos lados", ha afirmado el actor: "Espero que esté en buenas manos dondequiera que esté. No lo hemos visto durante bastante tiempo". Corden le ha preguntado entonces si sospecha que alguna persona puede habérselo llevado, a lo que Leto ha respondido: "Creo que es una buena posibilidad. No es algo que alguien tire a la basura por accidente".

El intérprete también ha recordado la noche que ganó el Oscar: "Se lo pasé a muchas personas. Tenía golpes y rasguñaduras, pero la gente se lo pasó muy bien sacándose fotos con él. Es agradable compartirlo así que, con suerte, alguien lo estará cuidando bien".

No es el único que ha sufrido un percance similar con su Oscar. Recordemos que Leonardo DiCaprio se olvidó su estatuilla dorada en un restaurante después de la ceremonia, aunque lo consiguió recuperar en ese mismo momento. Con lo que le había costado llevárselo a casa...

A continuación, podéis ver la entrevista de Jared Leto: