"Un final agridulce": Jamie Lee Curtis se despide (ahora sí) de 'La noche de Halloween'

Han pasado 44 años desde que Jamie Lee Curtis se metiera por primera vez en la piel de Laurie Strode, la sufrida heroína que planta cara a Michael Myers en la saga La noche de Halloween, una de las franquicias más explotadas y taquilleras de toda la historia del cine de terror.

Halloween Ends, que tiene previsto estrenarse en octubre, supondrá el cierre de la nueva trilogía comandada por David Gordon Green, en la que la actriz volvía a Haddonfield, y ahora que el rodaje de esta tercera entrega ha llegado a su fin, le toca despedirse definitivamente de uno de sus personajes más icónicos.

Curtis ha querido despedirse de la franquicia con un emotivo post en Instagram en el que, además, ha compartido varias imágenes detrás de las cámaras de la nueva trilogía.

"Un final agridulce para mí en las películas de La noche de Halloween", ha arrancando el mensaje: "He hecho buenos amigos y he colaborado con artistas maravillosos en estas tres películas. Hoy he completado mi parte del filme y, con ello, he acabado esta trilogía".

"Todo es gracias a los fans que me han apoyado a mí y, sobre todo, a Laurie; a los equipos creativos de Blumhouse, Trancas, Miramax, Roughhouse y Universal; y a mis fuertes mujeres Strode, Judy, Andi y Kyle, así como a mi némesis James", ha continuado, antes de despedirse: "Aquí están algunas imágenes que me recordarán el maravilloso tiempo que pasamos. Amo a este equipo y este elenco, y os echaré de menos a todos".

El final está cerca

Halloween Ends seguirá los eventos acontecidos en Halloween Kills, con Laurie Strode (Curtis) enfrentándose una vez más a Michael Myers. Recordemos que la nueva trilogía ha traído de vuelta al asesino en serie a Haddonfield 40 años después de sus ataques iniciales y por lo pronto ya ha acabado con Tommy Wallace (Anthony Michael Hall) y Karen (Judy Greer), la hija de la protagonista.

La tercera entrega arranca tras un salto temporal de cuatro años, con las heroínas supervivientes Laurie, Allyson (Andi Matichak) y Lindsey Wallace (Kyle Richards) lidiando con lo ocurrido. ¿Sobrevivirán las tres a la batalla final?

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.