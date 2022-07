James Franco volverá a la gran pantalla tras las acusaciones de abuso sexual

Tras varios años de inactividad, James Franco se prepara para volver a la interpretación después del ostracismo provocado por las acusaciones de acoso sexual. A sus proyectos ya confirmados, como Kill the Czar y la policiaca Mace, acaba de sumarse Me, You, una película de época dirigida por el sueco Billie August (ganador del Oscar en 1989 por Pelle el conquistador).

Según Entertainment Weekly, Me, You será una adaptación de la novela Tú, mío, del italiano Erri de Luca. Ambientada en la Italia de los años 50, la historia sigue los pasos de Marco (Tom Hollander), un joven inglés que, durante unas vacaciones con su familia, conoce al pescador Marco (el papel reservado a Franco) y a Caia (Daisy Jacob), una enigmática joven superviviente del Holocausto.

Las historias de Caia y su traumático pasado harán que Marco desarrolle un odio patológico hacia un grupo de turistas alemanes, a los que tomará como blanco de su ira.

Me, You será el primer trabajo de Franco desde 2019, cuando trabajó como actor de voz en la película de animación Arctic Justice. En 2018, cinco mujeres (cuatro de las cuales habían sido alumnas de sus cursos de interpretación) acusaron al actor de abusos sexuales en el Los Angeles Times. El caso se resolvió en 2021 mediante un acuerdo extrajudicial.

"En 2018, hubo ciertas quejas sobre mí y aquel artículo sobre mí, y, en aquel momento, simplemente pensé 'voy a callarme, voy a ponerme en pausa", explicó Franco en diciembre del año pasado, durante una entrevista en SiriusXM. "No parecía adecuado decir nada. Había gente que estaba molesta conmigo y me hacía falta escuchar", concluyó.

