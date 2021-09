"Jake Gyllenhaal tiene "sentimientos encontrados" sobre 'Brokeback Mountain': "Eramos dos tíos hetero interpretando esos papeles"

Lo que es escandaloso en un momento dado puede volver a serlo décadas más tarde, pero por motivos distintos. Así, mientras que Brokeback Mountain resultó escandalosa en 2005 por presentar un romance entre dos varones (y cowboys, por añadidura), ahora podría despertar rechazo por el hecho de que sus actores protagonistas, Jake Gyllenhaal y Heath Ledger fuesen heterosexuales.

Al serle planteada esta paradoja durante una entrevista con The Times (vía The Playlist), Gyllenhaal ha reflexionado sobre ella poniéndola en su contexto. Cuando se estrenó la película de Ang Lee, recuerda, "había un estigma asociado a interpretar un papel así. Ya sabes, ¿por qué vas a hacer algo como eso? Y creo que para nosotros dos fue muy importante romper ese estigma".

La respuesta del actor prosigue con el mismo tono diplomático: según indica, la ruptura de tabúes que supuso Brokeback Mountain ha llevado a que las minorías exijan su derecho de verse representadas en la pantalla.

"Creo que esto ha llevado a que la gente diga: 'hay gente con experiencias muy distintas que debería interpretar más papeles, eso no puede limitarse a un grupo pequeño de personas'. Y yo creo en eso", comenta Gyllenhaal. "Pero, al mismo tiempo, me sentí muy orgulloso de habitar ese espacio y de que me dieran esa oportunidad".

Y que nadie se llame a engaño, porque Jake Gyllenhaal guarda un estupendo recuerdo de la acogida que el público LGTB dispensó a Brokeback Mountain. "La reacción de la mayoría de la comunidad gay cuando se estrenó la película nos dio a todos los que participamos en ella esta sensación abrumadora de acogida y gratitud", afirma.

Ante la pregunta de si, hoy en día, Brokeback Mountain podría ser hoy en día víctima de la llamada 'cultura de la cancelación', Gyllenhaal afirma que prefiere esperar a que la sociedad evolucione.

"Creo que vivimos en una época en la que no se aprecian los matices, y seguramente eso va a más debido al hecho de que no estamos en persona, cara a cara, donde las cosas se entienden mucho mejor", comenta. Y remacha: "Creo que estamos ante una transición enorme".

Pese al escándalo y las indignaciones, que también las hubo, Brokeback Mountain tuvo buenos resultados en taquilla y ganó tres Oscar, entre ellos guión y dirección… pero no Mejor película, que fue a parar a esa Crash de la cual reniega hoy incluso su director Paul Haggis.

