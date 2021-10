Jake Gyllenhaal confiesa que rodar escenas de sexo con Jennifer Aniston en 'The Good Girl' fue "una tortura"

Han pasado casi 20 años desde el estreno de The Good Girl, el drama con el que Jennifer Aniston demostró que no solo sabe hacernos reír, sin también sufrir. En él, daba vida a Justine Last, una mujer hastiada de su rutinaria vida que se redescubría a sí misma en los brazos de un jovencísimo Jake Gyllenhaal.

En aquel momento, la californiana ya era una de las actrices más aclamadas de Hollywood, en gran parte gracias a esa Rachel Green que la catapulto a la fama mundial en Friends. No es de extrañar que fuera el amor platónico de Gyllenhaal, recién salido de Donnie Darko, cuando ambos rodaron la película.

Ahora, durante su participación en The Howard Stern Show (vía New York Post), el actor ha admitido que, debido a su 'enamoramiento', las escenas románticas que compartía con Aniston fueron más difíciles de realizar para él. "Rodar [las escenas de sexo] fue una tortura", ha asegurado Gyllenhaal entre risas: "Pero tampoco fue una tortura. Quiero decir, vamos, fue una mezcla de ambos".

"Curiosamente, las escenas de amor son incómodas porque tal vez hay 30 o 50 personas mirando. Eso no me pone", ha explicado sobre este tipo de escenas más íntimas: "Es extrañamente mecánico. Y también es un baile, estás haciendo una coreografía para la cámara. Puedes entrar en la escena, pero es como una secuencia de lucha, tienes que coreografiarla".

El truco de la almohada

Gyllenhaal también ha admitido que, para la grabación de este tipo de secuencias en The Good Girl, echaron mano de una almohada: "Usamos la técnica de la almohada. Era solo preventivo y se emplea generalmente siempre cuando tienes una escena horizontal en una película".

Se trata de un truco cinematográfico que pasa por poner una almohada entre dos actores que están manteniendo relaciones sexuales en pantalla. "Creo que fue Jennifer quien lo sugirió", ha añadido el actor: "Fue muy amable al sugerirlo antes de empezar. Dijo: 'Voy a poner una almohada aquí".

Esta no es la primera vez que el actor confiesa su debilidad por Aniston, no tanto por su papel en Friends como por "su personalidad y las películas en las que sale". Hace seis años, en una entrevista para People, Gyllenhaal admitió lo siguiente: "He tenido un crush con ella durante años. Y trabajar con ella no fue fácil, fue... Eso es todo lo que voy a decir. Fue encantador. No fue difícil. Eso diré".

