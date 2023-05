Jacob Elordi, Emma Mackey y Nicholas Hoult, entre los candidatos para protagonizar el 'Superman' de James Gunn

Una vez James Gunn ha concluido la historia de Guardianes de la galaxia con su Volumen 3 (habiendo rematado una trilogía redonda), el cineasta puede dedicarse por entero a su trabajo con DC Studios, de donde fue nombrado presidente junto a Peter Safran meses antes del estreno de su última película con Marvel. Tanto Gunn como Safran fueron reclutados para inyectarle algo de coherencia a la convulsa continuidad de DC, así que Gunn se acordó de su exjefe Kevin Feige y empezó a pensar en fases.

La idea, en efecto, es que las películas de DC se alejen paulatinamente del Snyderverso y la afloración de historias independientes para irse concretando en una saga lineal: una cuya primera parada es Capítulo 1: Dioses y monstruos. La película que abrirá esta fase es Superman: Legacy y va a estar dirigida y escrita por el mismo Gunn, quien como suele ha ido siendo muy público sobre su desarrollo en Twitter. Así es como el director anunció que empezaría a rodar el film el próximo enero.

Superman: Legacy tiene la fecha de estreno prevista para el 11 de julio de 2025, y el plan de Gunn es no contar exactamente una historia de orígenes de Superman, pero sí mirar a sus primeros años de justiciero, a caballo entre Smallville y Metrópolis. La película aún no ha confirmado ningún miembro para su reparto, pero estos deberían irse conociendo pronto y, de hecho, The Hollywood Reporter ha publicado un breve reportaje donde pasa revista de los candidatos que han trascendido.

Clark, Lois y Lex

Los protagonistas de Legacy van a ser, como cabía esperar, Clark Kent (alias Superman) junto a Lois Lane y Lex Luthor como villano. Para el papel principal se están barajando al parecer varios actores relativamente desconocidos, que destacan por su juventud: están Andrew Richardson (cuyo currículum integra Llamadas para espiar y poco más), Tom Brittney (aparecido en la serie Grantchester y en el film con Tom Hanks Greyhound) y David Corenswet (a quien vimos en Pearl, y que tiene un físico ridículamente apropiado para ser el Último Hijo de Krypton).

También se ha dejado caer el nombre de Jacob Elordi, famoso por Euphoria: sobre este sin embargo hay sospechas de que sea un rumor falso, pues el que sería el rostro más popular de la terna también ha sido vinculado al próximo James Bond, y quizá sea uno que se diga por defecto. Gunn parece querer, en cualquier caso, que el protagonista de Superman: Legacy sea un actor joven y de breve experiencia; no así en el caso de Lois Lane. Gunn preferiría que la actriz estuviera más cerca de los 20 años que de los 30, pero igualmente los nombres barajados son mucho más conocidos que los homólogos varones.

De ahí que tengamos a Emma Mackey (dada a conocer en Sex Education, próximamente en Barbie), a Phoebe Dynevor (Los Bridgerton), Samara Weaving (la protagonista de Noche de bodas, aparecida recientemente en Scream VI) y, vaya, Rachel Brosnahan, la protagonista de La maravillosa Sra. Maisel. Brosnahan es la que menos encajaría en la terna por su edad, pero los rumores del cásting ya han llegado a sus oídos y la actriz ha reaccionado con alegría.

“Sería extraordinario. Crecí viendo a Lois Lane, a esta periodista increíblemente talentosa muy lejos de ser una dama en apuros, y aprovecharía la oportunidad si se me presentara”, ha declarado la actriz de La maravillosa Sra. Maisel, cuya andadura finalizará en su quinta temporada este mes de mayo. Si bien hay bastantes nombres donde elegir en el caso de Lois y Clark, no ocurre lo mismo con Lex Luthor.

Hay un candidato estrella para interpretar al pérfido millonario, y este no es otro que Nicholas Hoult. Al parecer en Warner Bros. aprecian mucho el carácter de este actor (que trabajó para ellos en Mad Max: Furia en la carretera), y tal es así que de hecho cuando se buscaba a un nuevo actor para el Batman de Matt Reeves Hoult sonó antes que Robert Pattinson. Hoult bien podría ser, entonces, Lex Luthor, mientras que la pareja protagonista podría costar más trabajo.

