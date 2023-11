¿Cómo está Jack Nicholson? El actor de 86 años vive retirado del cine y rechazando papeles

Jack Nicholson se jubiló hace ya 13 años. ¿Cómo sabes si...? (2010) fue su último película, dejando la brillante (e incomprendida) comedia de James L. Brooks como el broche de una de las carreras más prestigiosas del Hollywood reciente, colmada con tres premios Oscar y un puñado de interpretaciones incontestables, que van de títulos clave del Nuevo Hollywood a obras de culto y blockbusters de superhéroes.

Durante ese decenio largo alejado de los focos, Nicholson ha tenido que soportar el escrutinio de las fotos traicioneras de paparazzi y medios que han especulado sobre su estado de salud y falta de vida social. Acallando esos rumores, este mismo año el actor tuvo una sonada aparición pública en el estadio de Los Angeles Lakers, el Crypto.com Arena (antes Staples Center), para ver un partido del equipo contra los Memphis Grizzlies.

El caso es que el legendario protagonista de clásicos indelebles como Easy Rider (1970), Mi vida es mi vida (1971), Chinatown (1975), Alguien voló sobre el nido del cuco (1976) o El resplandor (1980), por nombrar solo unos pocos, nunca llegó a anunciar oficialmente su retirada del cine, con lo que sigue recibiendo ofrecimientos de papeles que rechaza con amabilidad.

Así lo ha contado su amigo Lou Adler, insigne productor musical y de películas como The Rocky Horror Picture Show (1975), en una entrevista reciente en el podcast del actor Marc Maron, WTF with Marc Maron. "Un amigo mío quiso contratarlo para una película", cuenta. "Jack dijo que no y respondió: '¿Sabes lo que he hecho hoy? Me he sentado a leer un libro debajo de un árbol".

"Está haciendo lo que de verdad le apetece hacer. Quiere estar en calma. Quiere comer lo que le apetezca. Quiere vivir la vida que le gusta", concluye Adler, pintando un retrato de la apacible jubilación de Jack Nicholson no muy distante de la de otro actor emblemático del cine de los 70 y más allá, el ya nonagenario Gene Hackman. Y bien que se lo merece, esperamos que por muchos años más.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.