J.J. Abrams pone en marcha la secuela oficial de ‘Monstruoso’ (esta vez sin found footage)

La saga de Monstruoso (o Cloverfield) pasa por ser una de las más originales de los últimos años, aunque solo sea porque se haya ido improvisando sobre la marcha. Cuando Matt Reeves estrenó el primer film en 2008 (amparándose en una novedosa campaña viral que logró que sus 25 millones de presupuesto desembocaran en una recaudación de 172), ya se barajó la idea de que la sucediera una secuela directa: una, según pretendía Reeves, que narrara acontecimientos paralelos al ataque de aquel monstruo gigante a Nueva York. Pero hubo un cambio de planes que posiblemente ni siquiera alguien tan avispado como J.J. Abrams (su productor) pudo augurar.

Monstruoso ha dado pie desde entonces a dos “secuelas”, o al menos dos películas que se ambientan en su mismo universo. Son la estupenda Calle Cloverfield 10 y The Cloverfield Paradox, y ninguna de ellas estaba originalmente concebida como un derivado de Monstruoso; eso es algo que ocurrió muy a posteriori. Sin embargo, Abrams parece haber pensado que ya es hora de reencauzar la saga y, según recoge The Hollywood Reporter, se ha propuesto junto a su estudio Bad Robot desarrollar por fin una secuela oficial de Monstruoso que tome como referencia básica lo ocurrido en el film de 2008. Eso sí, según se ha especificado, esta nueva entrega no conservaría el formato found footage que hizo de la película de Reeves una experiencia tan angustiosa.

La secuela de Monstruoso, aún sin título, ya tiene guionista asociado: Joe Barton, que viene de El ritual y tiene previsto tanto el estreno de Invasion (película de Amazon con Riz Ahmed y Octavia Spencer) como el de la serie spin-off de The Batman en HBO Max. No se sabe mucho más de la película, pero es inevitable percibir su anuncio como una respuesta a las nefastas críticas que recibió The Cloverfield Paradox a su llegada a Netflix. Puede que esto haya motivado un cambio tan grande en el desarrollo de la producción: nadie sabía nada de Calle Cloverfield 10 y The Cloverfield Paradox hasta horas antes de su estreno, pero con la nueva Monstruoso habrá tiempo de sobra para elucubrar qué traman Abrams y los suyos.