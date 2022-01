Isaki Lacuesta y Carla Simón competirán por el Oso de Oro del Festival de Berlín 2022

El Festival de Berlín celebrará su 72ª edición del 10 al 20 de febrero dentro de las condiciones permitidas por la pandemia. Será una edición con proyecciones presenciales, pero al 50% de aforo, y sin fiestas ni presentaciones. En esta ocasión, dos películas españolas competirán por el preciado Oso de Oro: lo nuevo de Isaki Lacuesta y Carla Simón.

Un día, una noche, de Isaki Lacuesta, se centra en el atentado en la sala Bataclán de París de noviembre de 2015. Está protagonizada por el argentino Nahuel Pérez Biscayart (120 pulsaciones por minuto) y la francesa Noémi Merlant (Retrato de una mujer en llamas), cuenta con el debut como actor del cantante C. Tangana, y se basa en el libro Paz, amor y death metal, de Ramón González, superviviente de la tragedia.

En Alcarràs, Carla Simón vuelve a los escenarios naturales después de Verano 1993 para filmar en la zona rural de Lleida y con actores no profesionales la vida de una familia agrícola en una finca. Los dueños quieren equiparla con placas solares, de tal modo que esta será la última cosecha de la familia Solé tras ochenta años cultivando la misma tierra.

La directora ejecutiva Mariette Rissenbeek y el director artístico Carlo Chatrian han revelado en rueda de prensa la selección de títulos que participarán en la competición oficial de la 72ª edición del Festival de Berlín. Son los siguientes:

Peter von Kant, de François Ozon [película de inauguración]

AEIOU - A Quick Alphabet of Love, de Nicolette Krebitz

Alcarràs, de Carla Simón

Avec amour et echarnement (Both Sides of the Blade), de Claire Denis

Call Jane, de Phyllis Nagy

Drii Winter (A Piece of Sky), de Michael Koch

Un été comme ça (That Kind of Summer), de Denis Côté

Everything Will Be Ok, de Rithy Panh

Leonora addio, de Paolo Taviani

La ligne (The Line), de Ursula Meier

Nana (Before, Now & Then), de Kamila Andini

Le passagers de la nuit (The Passengers of the Night), de Mikhaël Hers

Rimini, de Ulrich Seidl

Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush, de Andreas Dresen

Robe of Gems, de Natalia López Gallardo

The Novelist's Film, de Hong Sang-soo

Un año, una noche, de Isaki Lacuesta

Return to Dust, de Li Ruijun

