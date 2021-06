'Infinity Pool': Brandon Cronenberg ficha a Alexander Skarsgård para unas vacaciones siniestras

A estas alturas, tras la buena acogida a Antiviral y Possessor, Brandon Cronenberg ya no es el hijo de papá David, sino una estrella del cine de terror con ribetes ciberpunk. De la misma manera, Alexander Skarsgård es uno de los grandes nombres del mal rollo interpretativo gracias a sus papeles en Big Little Lies, Succession, The Stand y otras. Director y actor estaban destinados a encontrarse, y lo harán en Infinity Pool.

La sinopsis de la futura película, vía The Playlist, no podría ser más prometedora: Skarsgård interpretará a James, un hombre "rico, joven y enamorado" que acude con su esposa a un exclusivo resort de vacaciones. Pero, claro, tras la apariencia idílica del lugar acecha una realidad "peligrosa y seductora, más allá de los límites del paraíso".

¿Qué secretos siniestros nos reserva Brandon Cronenberg? No lo sabemos. De momento, basta con recordar que Alexander Skarsgård tiene pendiente una cita con otro maestro de lo lúgubre, Robert Eggers, en The Northman. Película esta en la que le veremos junto a Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Willem Dafoe, Ethan Hawke y Björk.