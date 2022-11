'Indiana Jones 5' rejuvenecerá a Harrison Ford en su primera escena

¿Se han atrevido? Sí, se han atrevido. Y no es algo que nos llegue de una fuente poco fiable, además, sino de labios del director James Mangold. En una entrevista para Empire, el cineasta ha confirmado que la primera escena de Indiana Jones 5 rejuvenecerá digitalmente a Harrison Ford.

Así, durante los primeros minutos de la película, veremos al intérprete de 'Indy' despojado de sus venerables arrugas (recordemos que Ford lleva 80 años a cuestas) para devolvernos a 1944, con el protagonista infiltrándose en un castillo lleno de nazis hasta la bandera. Como sabemos, el doctor Jones odia a esos tipos, así que el resultado será una ensalada de tortazos en la que los sicarios de Hitler llevarán todas las de perder.

"Quería aprovechar la oportunidad para hacer una especie de película antigua de George [Lucas] y Steven [Spielberg] y darle al público un subidón de adrenalina", explica James Mangold. "Entonces, nos encontraremos en 1969, de manera que el público no se tome el tránsito de los 40 a los 60 como un concepto intelectual, sino que experimente el espíritu aventurero del pasado y el origen del presente".

Para darle lustre a la escena, los técnicos de ILM han empleado metraje de archivo de En busca del arca perdida. Y no solo metraje, porque Ford ha vestido una réplica idéntica de la chaqueta de cuero que vistió en la película de 1981. "Espero que, aunque la tecnología dé que hablar, lo veas y te quedes como '¡Dios mío, han encontrado escenas inéditas! ¡Esto es algo que rodaron hace 40 años!", afirma la productora Kathleen Kennedy.

Y Harrison Ford, ¿qué opina de todo esto? "Es la primera vez que veo algo así y me lo creo", responde el actor. "Da un poco de miedo: creo que ni siquiera quiero saber cómo lo hacen, pero lo hacen", añade, afirmando que no siente nostalgia de su juventud. "Me alegro de haberme ganado mi edad", remacha.

